Евросоюз приостанавил финансовую помощь Молдове
Молдавская сторона не выполнила политические условия.
Европейская комиссия приостановила решение о предоставлении Молдове финансовой помощи в размере 100 миллионов евро.
Об этом проинформировали в Делегации ЕС в Республике Молдова, сообщает Укринформ.
«Финансирование в рамках Программы макрофинансовой помощи для Молдовы было обусловлено успешной реализацией конкретных мер экономической политики, включенных в Меморандум о взаимопонимании, и выполнением политических условий, связанных с уважением демократических механизмов, верховенства права и прав человека», - говорится в обнародованном пресс-коммюнике Делегации.
Сообщается также, что проведенный Еврокомиссией совместно со Службой внешних связей ЕС анализ показал, что политические условия молдавской стороной не были выполнены.
Подчеркивается, что анализ был проведен в контексте последних политических событий в Молдове, связанных, в частности, с решением Верховного суда Молдовы о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.
«Таким образом, на основании проведенного анализа, перевод первого транша финансовой помощи для Молдовы было приостановлено», - отмечается в коммюнике Делегации ЕС в Кишиневе.
Как сообщалось, ранее Верховный суд Молдовы аннулировал результаты выборов мэра Кишинева, победу на которых одержал лидер партии «Платформа «Достоинство и правда»» Андрей Нэстасе.
Свою обеспокоенность решением судебной инстанции выразили в ЕС и США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
05.07.2018 12:35