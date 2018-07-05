В Нацбанке прокомментировали возможность скачка курса гривны до 40 гривен за доллар
В Национальном банке прокомментировали информацию, распространяемую некоторыми СМИ о том, что в случае непредоставления Украине Международным валютным фондом очередного транша, курс гривны может достигнуть 40 гривен за доллар.
Свой комментарий регулятор дал в ответ на запрос
В то же время, в НБУ пояснили, что Национальный банк Украины как регулятор, отвечающий за обеспечение ценовой и финансовой стабильности, на системной основе и в рабочем порядке рассматривает различные сценарии развития ситуации в экономике и финансовом секторе, чтобы принимать наиболее эффективные решения и защищать экономику от потенциальных рисков. Как правило, мы определяем базовый сценарий, который имеет наиболее высокую вероятность реализации и альтернативные сценарии, реализация которых менее вероятна и связана с различными форс-мажорными обстоятельствами. Национальный банк является открытым относительно анализа различных прогнозных сценариев в качестве основы для проведения политики. В «Итогах дискуссии членов комитета монетарной политики относительно уровня учетной ставки», опубликованных по результатам заседания комитета 23 мая 2018, было отмечено, что Национальный банк рассматривает два различных сценария, которые зависят от проведения структурных реформ и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом. Один из них — базовый и наиболее вероятный — предполагает, что реформы будут осуществлены и сотрудничество с Фондом продолжится.
Также Национальный банк изучает и потенциальные, но менее вероятные альтернативные прогнозные сценарии, в основу которых заложено предположение об отсутствии реформ и финансовой поддержки официальных кредиторов в комбинации с различными другими факторами, в том числе изменениями ситуации на внешних рынках. «С учетом этих сценариев Национальный банк отмечал и продолжает подчеркивать важность проведения структурных реформ, необходимых для дальнейшего сотрудничества с МВФ, с целью обеспечения макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста», — подчеркнули в НБУ.
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