Главным источником энергии служили ветряные электростанции.

Германия побила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные немецкого энергоконцерна Eon.

В первой половине 2018 года соответствующий показатель превысил 104 млрд киловатт-часов. В эту цифру входят добыча энергии за счет ветряков, солнечных панелей, гидроэлектростанций и работающих на биомассе установок. При этом не учитываются солнечные панели, установленные в домохозяйствах.

Главным источником энергии служили ветряные электростанции, большая часть которых расположена в прибрежной зоне на севере ФРГ. В указанный период они выработали порядка 55 млрд киловатт-часов.

По данным на 1 января 2018 года потребности Германии в электричестве впервые на 95% обеспечивались из возобновляемых источников. При этом выработка электроэнергии из каменного и бурого угля снизилась, в результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта, до 37%.

Напомним, ранее в Германии предложили отказаться от запланированного сокращения выбросов углекислого газа на 40% за два года.