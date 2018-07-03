Германия побила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников

Главным источником энергии служили ветряные электростанции.

Германия побила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников
Фото: esb.ie

Германия побила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные немецкого энергоконцерна Eon.

В первой половине 2018 года соответствующий показатель превысил 104 млрд киловатт-часов. В эту цифру входят добыча энергии за счет ветряков, солнечных панелей, гидроэлектростанций и работающих на биомассе установок. При этом не учитываются солнечные панели, установленные в домохозяйствах.

Главным источником энергии служили ветряные электростанции, большая часть которых расположена в прибрежной зоне на севере ФРГ. В указанный период они выработали порядка 55 млрд киловатт-часов.

По данным на 1 января 2018 года потребности Германии в электричестве впервые на 95% обеспечивались из возобновляемых источников. При этом выработка электроэнергии из каменного и бурого угля снизилась, в результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта, до 37%.

Напомним, ранее в Германии предложили отказаться от запланированного сокращения выбросов углекислого газа на 40% за два года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплатеВ Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате
Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличныхЕвросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных
В Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимаетсяВ Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимается
Во Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-паркаВо Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-парка
Блок рекламы


Похожие новости
На украинских рынках рекордно рано появились первые арбузыНа украинских рынках рекордно рано появились первые арбузы
Chanel впервые в истории обнародовала отчетность с рекордной прибыльюChanel впервые в истории обнародовала отчетность с рекордной прибылью
Синди Кроуфорд продала свой шикарный дом в Малибу за рекордную суммуСинди Кроуфорд продала свой шикарный дом в Малибу за рекордную сумму
Украинцы в мае продали рекордный объем валютыУкраинцы в мае продали рекордный объем валюты
Из-за рекордных поставок нефти из США РоSSия и ОПЕК теряют свои позиции на рынке АзииИз-за рекордных поставок нефти из США РоSSия и ОПЕК теряют свои позиции на рынке Азии
Стартап block.one близок к привлечению рекордных $4 млрд на ICO. Команда пока не показала готовый продукт
В Черновицкой области обнаружили нелегальный карьер по добыче пескаВ Черновицкой области обнаружили нелегальный карьер по добыче песка
Уголь в Европе рекордно подорожал фоне сильного спроса со стороны КитаяУголь в Европе рекордно подорожал фоне сильного спроса со стороны Китая
Уже с июля 2018 года украинцы смогут менять поставщика электроэнергии
Задолженность украинцев за ЖКУ выросла до рекордных 42,7 млрд гривенЗадолженность украинцев за ЖКУ выросла до рекордных 42,7 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости