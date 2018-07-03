Германия побила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников
Главным источником энергии служили ветряные электростанции.
Германия побила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные немецкого энергоконцерна Eon.
В первой половине 2018 года соответствующий показатель превысил 104 млрд киловатт-часов. В эту цифру входят добыча энергии за счет ветряков, солнечных панелей, гидроэлектростанций и работающих на биомассе установок. При этом не учитываются солнечные панели, установленные в домохозяйствах.
Главным источником энергии служили ветряные электростанции, большая часть которых расположена в прибрежной зоне на севере ФРГ. В указанный период они выработали порядка 55 млрд киловатт-часов.
По данным на 1 января 2018 года потребности Германии в электричестве впервые на 95% обеспечивались из возобновляемых источников. При этом выработка электроэнергии из каменного и бурого угля снизилась, в результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта, до 37%.
Напомним, ранее в Германии предложили отказаться от запланированного сокращения выбросов углекислого газа на 40% за два года.
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