«Газпром» подал новый иск для расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Алексей Миллер

Глава правления роSSийского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РБК. Ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с «Газпрома» 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». По словам Миллера, данное решение было «ассиметричным» и нарушило «баланс в интересах сторон». Глава правления также упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.

Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии «Газпрома» и «Нафтогаза» в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.


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