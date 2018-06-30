«Газпром» подал новый иск для расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Глава правления роSSийского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает
Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.
Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии «Газпрома» и «Нафтогаза» в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
29.06.2018 15:11