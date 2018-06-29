РоSSия испытала в аннексированном Крыму турбины Siemens

Производитель не давал согласия на тестирование.

РоSSия испытала в аннексированном Крыму турбины Siemens
Фото: rostec.ru

РоSSийская Федерация провела испытания турбины Siemens в аннексированном Крыму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство энергетики РФ заявило о проведении первых испытаний изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям Европейского союза. В роSSийском министерстве заявили, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя.

Эксперты прогнозировали, что РоSSии будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.

При этом в компании Siemens заявили, что это произошло без их согласия.

Напомним, ранее в РФ апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение, которым Siemens отказали в принятии обеспечительных мер по иску против структур "Ростех" по турбинам в Крыму. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкие компании не будут работать в оккупированном РФ Крыму.


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