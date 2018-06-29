Производитель не давал согласия на тестирование.

РоSSийская Федерация провела испытания турбины Siemens в аннексированном Крыму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство энергетики РФ заявило о проведении первых испытаний изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям Европейского союза. В роSSийском министерстве заявили, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя.

Эксперты прогнозировали, что РоSSии будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.

При этом в компании Siemens заявили, что это произошло без их согласия.