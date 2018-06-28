Шведский суд оставил в силе приостановку решения ?Стокгольмского арбитража по транзиту (обновлено)

"Нафтогаз" не считает это препятствием для взыскания долга с "Газпрома" в других странах.

РоSSийский "Газпром" заявил, что Апелляционный суд шведского округа Свеа в четверг, 28 июня, принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - цитирует ТАСС заявление "Газпрома".

Обновление. Коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что суд действительно оставил в силе временную приостановку исполнительных действий по денежным требованиям украинской компании.

При этом он подчеркнул, что сегодняшнее заявление "Газпрома" о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не отвечает действительности. По факту главный аргумент "Газпрома" - лингвистическую экспертизу - суд признал безосновательным.

"Сегодняшнее решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные Нафтогазом, суд отклонил безосновательное утверждение Газпрома о том, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем. Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям Нафтогаза по другим причинам. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - написал он в фейсбуке.

Решение шведского суда не является обязательным к исполнению судами за пределами Швеции, поэтому "Нафтогаз" продолжит попытки принудительного взыскания долга "Газпрома" в других юрисдикциях.

Напомним, что 13 июня Апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы "Газпрома" на арбитражные решения в делах с "Нафтогазом", вынес решение о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража.

Решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долл. с "Газпрома" временно приостановлены. Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 млрд долл., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".