У відповідь на посилення агресії РФ ЄС збільшить підтримку України у відновленні енергоінфраструктури

15 листопада сталася найбільша даний момент ракетна атака з боку РФ на енергетичні об’єкти України, інформує ZN.ua.

Європейський союз збільшить підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок ракетних атак Росії, повідомила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон у Твіттері.

"Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок із міністрами енергетики України та ЄС, дякуємо Великій Британії та Норвегії за приєднання", - написала єврокомісар.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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