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2022-11-16
У відповідь на посилення агресії РФ ЄС збільшить підтримку України у відновленні енергоінфраструктури
15 листопада сталася найбільша даний момент ракетна атака з боку РФ на енергетичні об’єкти України, інформує
Європейський союз збільшить підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок ракетних атак Росії,
"Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок із міністрами енергетики України та ЄС, дякуємо Великій Британії та Норвегії за приєднання", - написала єврокомісар.
Анастасія Дейна, ZN.ua