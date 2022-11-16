У відповідь на посилення агресії РФ ЄС збільшить підтримку України у відновленні енергоінфраструктури

Європейський союз збільшить підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок ракетних атак Росії, повідомила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон у Твіттері.

"Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок із міністрами енергетики України та ЄС, дякуємо Великій Британії та Норвегії за приєднання", - написала єврокомісар.