Суд в Днепре вернул Нацбанку иски к Коломойскому

У бизнесмена не осталось недвижимости в Днепропетровской области.

Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку иски, поданные в июне к бывшему совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, по взысканию 4,855 млрд грн.

Об этом со ссылкой на материалы суда пишет профильное издание FinClub.

9 июня Национальный банк подал 4 иска к Коломойскому в Хозсуд Днепропетровской области. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Коломойский был поручителем по 4 кредитным договорам: от 24 октября 2008 года (задолженность 1,287 млрд грн); от 3 марта 2009 года (задолженность 1,799 млрд грн); от 2 октября 2014 года (задолженность 503,1 млн грн); от 5 декабря 2014 года (задолженность 1,266 млрд грн).

Всего НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования – 4,855 млрд грн . По данным НБУ , Коломойский стал поручителем по этим кредитам 27 мая и 5 августа 2016 года.

Однако суд отказал Нацбанку в открытии судебного производства. В Миграционной службе суду сообщили, что бывший совладелец Приватбанка снялся с регистрации в Днепропетровской области 23 марта 2017 года. Кроме того, судом установлено, что Коломойский 11 октября и 13 октября 2017 года продал свои квартиры. При этом суд не нашел другой недвижимости у бизнесмена. В то же время Коломойский был принят на временный консульский учет в Швейцарии с 27 января 2016 по 1 июля 2020 годы. Его местом жительства сейчас является Женева.

В связи с этим, суд вернул иски НБУ с требованием направить их по месту жительства истца.

Напомним, 11 июня НБУ сообщил, что подал два пакета исков против Игоря Коломойского, бывшего совладельца Приватбанка, - по месту его жительства в Суд первой инстанции в Женеве и в Хозяйственный суд Днепропетровской области, по месту нахождения активов Коломойского в Украине.Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен.

Между Приватбанком и его бывшими владельцами сейчас ведутся судебные разбирательтсва в Лондонском суде. В конце прошлого года он заморозил активы Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд в качестве обеспечительной меры по иску государственного Приватбанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.