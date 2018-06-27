Суд в Днепре вернул Нацбанку иски к Коломойскому

У бизнесмена не осталось недвижимости в Днепропетровской области.

Суд в Днепре вернул Нацбанку иски к Коломойскому
Игорь Коломойский
Фото: PhtoXPress

Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку иски, поданные в июне к бывшему совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, по взысканию 4,855 млрд грн.

Об этом со ссылкой на материалы суда пишет профильное издание FinClub.

9 июня Национальный банк подал 4 иска к Коломойскому в Хозсуд Днепропетровской области. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Коломойский был поручителем по 4 кредитным договорам: от 24 октября 2008 года (задолженность 1,287 млрд грн); от 3 марта 2009 года (задолженность 1,799 млрд грн); от 2 октября 2014 года (задолженность 503,1 млн грн); от 5 декабря 2014 года (задолженность 1,266 млрд грн).

Всего НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования – 4,855 млрд грн. По данным НБУ, Коломойский стал поручителем по этим кредитам 27 мая и 5 августа 2016 года.

Однако суд отказал Нацбанку в открытии судебного производства. В Миграционной службе суду сообщили, что бывший совладелец Приватбанка снялся с регистрации в Днепропетровской области 23 марта 2017 года. Кроме того, судом установлено, что Коломойский 11 октября и 13 октября 2017 года продал свои квартиры. При этом суд не нашел другой недвижимости у бизнесмена. В то же время Коломойский был принят на временный консульский учет в Швейцарии с 27 января 2016 по 1 июля 2020 годы. Его местом жительства сейчас является Женева.

В связи с этим, суд вернул иски НБУ с требованием направить их по месту жительства истца.

Напомним, 11 июня НБУ сообщил, что подал два пакета исков против Игоря Коломойского, бывшего совладельца Приватбанка, - по месту его жительства в Суд первой инстанции в Женеве и в Хозяйственный суд Днепропетровской области, по месту нахождения активов Коломойского в Украине.Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен.

Между Приватбанком и его бывшими владельцами сейчас ведутся судебные разбирательтсва в Лондонском суде. В конце прошлого года он заморозил активы Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд в качестве обеспечительной меры по иску государственного Приватбанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
В США просят ввести санкции против владельца МТС ЕвтушенковаВ США просят ввести санкции против владельца МТС Евтушенкова
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривенФонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривен
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
В Днепре запретили продажу алкоголя в ночное времяВ Днепре запретили продажу алкоголя в ночное время
Рада вернула возмещение экспортного НДС для производителей рапса и соиРада вернула возмещение экспортного НДС для производителей рапса и сои
Поиски подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Херсоне продолжаются в пяти областяхПоиски подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Херсоне продолжаются в пяти областях
Гостиный двор окончательно вернули киевлянамГостиный двор окончательно вернули киевлянам
Новая почта подала иск к НацбанкуНовая почта подала иск к Нацбанку
Украинец пытался поездом вывезти в РоSSию 50 бутылок вискиУкраинец пытался поездом вывезти в РоSSию 50 бутылок виски
Суд вернул в госсобственность гостиницу "Феофания" в КиевеСуд вернул в госсобственность гостиницу "Феофания" в Киеве
У Гройсмана повернули схему, по якій «Надра України» ще при Януковичу і Кучмі втратили десятки спецдозволів на родовищаУ Гройсмана повернули схему, по якій «Надра України» ще при Януковичу і Кучмі втратили десятки спецдозволів на родовища
Последние новости
Подгружаем последние новости