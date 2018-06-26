Украина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУ

К осени ожидается прибытие миссии МВФ, которая проведет мониторинг выполнения наших обязательств.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что Украина выполнила все требования Международного валютного фонда, кроме повышения цены на газ.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

"Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ ? Конечно, сейчас также говорят о том, что, если мы не получаем транша от МВФ , наш ждут нелегкие времена... Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ ", – сказал Данилишин.

Он также предположил, что Украина имеет шанс получить транш от международного кредитора, но, по его словам, есть и препятствия.

По словам Данилишина, к осени ожидается прибытие соответствующей миссии МВФ , которая будет проводить мониторинг выполнения наших обязательств.

Напомним, Кабмин должен был повысить цену на газ для населения еще весной, но не стал делать это ни 1 апреля, ни - после отсрочки - 1 июня. Согласно решению, принятому правительством, действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен будет действовать до 1 августа.

По данным отправленного в отставку главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, сейчас речь идет о повышении тарифов на 65-70%.