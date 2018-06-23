Нацбанк отреагировал на принятие нового валютного закона

Нацбанк НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) положительно оценивает принятие Верховной Радой закона О валюте и валютных операциях.

Поскольку он открывает возможность для перехода от репрессивного законодательства к свободе проведения валютных операций без ограничений.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Национального банка.

Принятие закона дает Национальному банку «зеленый свет» для более быстрой либерализации валютного регулирования, отмечает регулятор.

«Наиболее болезненные ограничения, например, по инвестированию за границу и внешнеэкономическим операциям, будут отменены сразу после вступления в силу закона», — говорится в сообщении НБУ.

В НБУ отмечают, что принятый закон предусматривает, что валютные ограничения будут отменены постепенно и осторожно и при наличии благоприятных макроэкономических условий, чтобы не нарушить финансовую стабильность, до наступления полной свободы проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

«Закон создаст комфортные, прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и откроет двери иностранным инвесторам. А украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира», — подчеркнул глава НБУ Яков Смолий.

В то же время, отметил Смолий, закон позволит обеспечить ценовую и финансовую стабильность и, соответственно, надежную бизнес среду. Для этого Нацбанку дается возможность своевременно и эффективно реагировать на признаки кризиса и предотвращать его развертывание.

В частности, в законе предусмотрено, что при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, ухудшения состояния платежного баланса Украины и других кризисных явлений, правление регулятора сможет принимать решения о первичном введении мер защиты. Эти ограничения будут носить временный характер — до шести месяцев.

Также закон определяет, что для продления срока действия валютных ограничений или введения нового, если со дня прекращения действия аналогичного предыдущего прошло менее шести месяцев, наличие признаков кризисных явлений должен будет подтверждать Совет Национального банка. Кроме того, предусмотрена подотчетность и публичность НБУ при введении мер защиты, продлении срока их действия и оценки результативности их введения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

В том числе, шесть месяцев переходного периода продлится доработки нормативно-правовых актов Национального банка, после чего регулятор обнародует их для заблаговременного ознакомления общественности. Закон будет введен в действие через 30 дней после обнародования соответствующих нормативно-правовых актов.

Источник: НВ


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