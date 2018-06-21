В Киеве на 13% подорожает холодная вода
НКРЭКП утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала".
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала". Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании регулятора, пишет УНН.
В частности, Комиссия приняла постановление "О внесении изменений в постановление НКРЭКП, от 16 июня 2016 № 1141" по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год "в том числе для ЗАО" АК "Киевводоканал".
Согласно документу, оптовые тарифы составят:
- 2,48 грн за 1 куб. м - на водоснабжение (+ 14,29%);
- 2,37 грн за 1 куб. м - на водоотведение (+ 11,79%).
Тарифы для жителей частного сектора и коллективных потребителей:
Кроме того, НКРЭКП внесла изменения в документ о тарифах на централизованное снабжение холодной воды для моногоэтажных домов:
Средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% по водоотведению.
Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".
Напомним, в 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению, по подсчетам "Киевводоканала", изменится в среднем на 49,6% и составит 23,17 гривны.
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21.06.2018 10:14