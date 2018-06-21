В Киеве на 13% подорожает холодная вода

НКРЭКП утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала".

В Киеве на 13% подорожает холодная вода
Фото: slovo.odessa.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала". Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании регулятора, пишет УНН.

В частности, Комиссия приняла постановление "О внесении изменений в постановление НКРЭКП, от 16 июня 2016 № 1141" по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год "в том числе для ЗАО" АК "Киевводоканал".

Согласно документу, оптовые тарифы составят:

  • 2,48 грн за 1 куб. м - на водоснабжение (+ 14,29%);
  • 2,37 грн за 1 куб. м - на водоотведение (+ 11,79%).

Тарифы для жителей частного сектора и коллективных потребителей:

  • 6,91 грн за 1 куб. м - водоснабжение (+9,34)%;
  • 6,24 грн за 1 куб. м - водоотвод (+ 13,45%).

Кроме того, НКРЭКП внесла изменения в документ о тарифах на централизованное снабжение холодной воды для моногоэтажных домов:

  • 7,32 грн за 1 куб. м - водоснабжения;
  • 6,61 грн за 1 куб. м - водоотведения.

Средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% по водоотведению.

Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".

Напомним, в 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению, по подсчетам "Киевводоканала", изменится в среднем на 49,6% и составит 23,17 гривны.


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