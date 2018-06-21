У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен

Мужчину насильно вывезли в гараж, где заставили отдать доступ к криптовалюте.

У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен

Неизвестные ограбили киевлянина на 68 млн гривен, заставив его отдать доступ к битконам.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Отмечается, что 23 мая следователь подал ходатайство в Печерский райсуд Киева о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина. Среди похищенных ценностей были iPhone, телефон Sony, ноутбук Macbook, 800 долларов и 158,89 биткоина.

В судебном решении говорится, что на парковке одного из киевских торговых центров грабители насильно усадили потерпевшего в машину и отвезли в гараж, где и произошло ограбление.

Общая сумма ограбления составила 68 028 198 гривен. Основной ценностью были биткоины, их стоимость на момент ограбления составляла 68 005 843 гривен.

Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, а именно - информации оператора мобильной связи.

Напомним, в Ровенской области полицейские 4 месяца майнили криптовалюты на рабочем месте.


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