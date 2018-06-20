Стартап Hired с украинским сооснователем привлек $30 млн инвестиций

Американская рекрутинговая платформа Hired , которую соосновал выходец из Украины, привлекла $30 млн от инвестиционного фонда в Онтарио Investment Management Corporation. Сделку объявили сегодня, об этом сообщает TechCrunch. Это не первая инвестиция в Hired. Ранее компания привлекла $102,7 млн инвестиций от таких инвесторов, как Sierra Ventures, Crosslink Capital, Silicon Valley Bank, Lumia Capital, пишут AIN.UA .

Hired представляет собой платформу для рекрутинга топовых разработчиков и помогает обеим сторонам: нанимателю — переманить к себе выдающийся талант, а программисту — посмотреть, чего он стоит на рынке и найти работу еще интереснее и прибыльнее текущей. С каждого найма Hired получает 15% годовой зарплаты программиста, а учитывая, что это сотни тысяч долларов, каждый успешный найм приносит стартапу в среднем $20 000.

На привлеченные средства в Hired намерены выстроить модель работы по подписке с компаниями-нанимателями. Суть в том, что для своей работы платформа собирает множество информации о кандидатах: базовый профиль, что ищут эти кандидаты, данные из резюме. Затем с помощью внутренних алгоритмов определяет наилучшее соответствие для этого кандидата, после чего связывает его с HR-менеджерами, которые делают ему офферы, пытаясь перебить предложения друг друга. Весь процесс вплоть до найма часто занимает много времени, и сейчас Hired ищет способ его ускорить, поставив на поток. Для этого клиентам хотят предложить эффективную модель подписки, в рамках которой предложения им лучших кандидатов будут непрерывным процессом.

Кроме того, у Hired есть дополнительная ценность для нанимателей в виде данных. «У нас есть данные о том, какие компании успешны или почему они не успешны, и мы можем поделиться этим и помочь компаниям выявить их лучшие практики в найме», — заявил Генеральный директор Hired Мехул Патель.

Напомним, Hired соосновал уроженец Николаева Николай Сапов, который сегодня живет в США и более известен как Алан Грант. Ранее он выполнял роль СТО в компании, однако в 2016 году отошел от оперативного управления вместе с другими сооснователями — их заменили наемные топ-менеджеры.

Грант также основал компанию Talkable с офисом в Украине. В свою очередь, у Hired нет офисов в нашей стране, и по словам Алана, пока компания не планирует их открывать. Ранее на AIN.UA выходило подробное интервью о том, как развивалась его предпринимательская карьера.