Кабмин объявил войну теневым схемам на таможне

Спустя два года после создания "черной сотни" на таможне Гройсман начинает новый крестовый поход.

Правительство совместно с МВД , Генпрокуратурой, НАБУ, САП, СБУ и Государственной фискальной службой разработало план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров по итогам специального совещания в понедельник.

"Сегодня провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ . Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни, дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - заявил премьер Владимир Гройсман. - Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют крупные рыбы, которых надо поймать и навести порядок".

"Будем уничтожать теневые схемы и привлекать каждый рубль в бюджет. План у нас готов. Мы представим его. Но предупреждаю всех уже сейчас: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете", - добавил глава правительства.

Напомним, два года назад правительство создало межведомственное подразделение для контроля работы таможни. Этот орган Гройсман окрестил "черной сотней". Впрочем, спустя несколько месяцев о работе подразделения больше не вспоминали.