Кабмин объявил войну теневым схемам на таможне
Спустя два года после создания "черной сотни" на таможне Гройсман начинает новый крестовый поход.
Правительство совместно с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, СБУ и Государственной фискальной службой разработало план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.
Об этом сообщается на сайте Кабинета министров по итогам специального совещания в понедельник.
"Сегодня провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни, дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - заявил премьер Владимир Гройсман. - Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют крупные рыбы, которых надо поймать и навести порядок".
"Будем уничтожать теневые схемы и привлекать каждый рубль в бюджет. План у нас готов. Мы представим его. Но предупреждаю всех уже сейчас: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете", - добавил глава правительства.
Напомним, два года назад правительство создало межведомственное подразделение для контроля работы таможни. Этот орган Гройсман окрестил "черной сотней". Впрочем, спустя несколько месяцев о работе подразделения больше не вспоминали.
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