Налоги возвращаются: что придется платить, несмотря на войну

В Украине не намерены повышать налоги для бизнеса. Также не будут притеснять ФОПов, которые временно их не могут платить. Однако кое-что из довоенной системы налогообложения все же придется восстановить.

Налоги возвращаются: украинцам рассказали об изменениях в налогообложении во время войны

Об этом рассказал, выступая в ходе телемарафона, глава Минфина Сергей Марченко.

Следовательно, по словам главного финансиста страны, сейчас крайне необходимо сбалансировать бюджет. Ведь донорская помощь из-за границы – это временная поддержка. А Украине уже пора выходить из шока и заботиться самой о наполнении своей казны.

"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жестких условий их уплаты. Речь идет лишь о возврате ставок НДС на импорт и ввозной пошлине, поскольку это поможет поддержать украинский бизнес", - говорит Сергей Марченко.

Налоги возвращаются: украинцам рассказали об изменениях в налогообложении во время войны

В то же время, остальные послабления для бизнеса, которые были введены еще в начале войны, продолжат действовать. Ведь сегодня, в условиях, когда многие украинцы потеряли свою работу, государство возлагает большие надежды именно на предпринимателей, которые будут не только удерживать свои предприятия на плаву, но и создавать новые рабочие места.

Между тем, несмотря на войну, ГНС обещает наведаться с проверками к некоторым предпринимателям. Ни к кому намеренно придираться не будут. Но если на предпринимателя неоднократно поступали жалобы потребителей, то налоговики все-таки нанесут ему визит.

Напомним, украинским беженцам, нашедшим себе работу в Европе, придется там не только получать зарплату, но и платить налоги.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Блок рекламы


Похожие новости
Украинским беженцам придется платить налоги в ЕвропеУкраинским беженцам придется платить налоги в Европе
Favbet заявил, что платит налоги в госбюджет, не работает в РоSSии и Беларуси и не принимает ставки от граждан этих странFavbet заявил, что платит налоги в госбюджет, не работает в РоSSии и Беларуси и не принимает ставки от граждан этих стран
Favbet, несмотря на войну, продолжает работать с гражданами РФ и выплачивать им выигрышиFavbet, несмотря на войну, продолжает работать с гражданами РФ и выплачивать им выигрыши
Зарплата и налоги в Польше: что нужно знать украинцамЗарплата и налоги в Польше: что нужно знать украинцам
Тарифы на коммуналку в военное время: сколько будет платить население с 1 июняТарифы на коммуналку в военное время: сколько будет платить население с 1 июня
В Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатитьВ Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатить
Какими будут налоги в Украине после войны и по каким ставкамКакими будут налоги в Украине после войны и по каким ставкам
Налоги для ФОП изменились: сколько предпринимателям нужно оплатить в маеНалоги для ФОП изменились: сколько предпринимателям нужно оплатить в мае
Штрафы в Украине: придется платить за прогулки в комендантский час и свет в окнеШтрафы в Украине: придется платить за прогулки в комендантский час и свет в окне
WSJ: РоSSия распродает свои танкеры, чтобы расплатиться с долгамиWSJ: РоSSия распродает свои танкеры, чтобы расплатиться с долгами
Последние новости
Подгружаем последние новости