Налоги возвращаются: что придется платить, несмотря на войну

В Украине не намерены повышать налоги для бизнеса. Также не будут притеснять ФОПов, которые временно их не могут платить. Однако кое-что из довоенной системы налогообложения все же придется восстановить.

Об этом рассказал, выступая в ходе телемарафона, глава Минфина Сергей Марченко.

Следовательно, по словам главного финансиста страны, сейчас крайне необходимо сбалансировать бюджет. Ведь донорская помощь из-за границы – это временная поддержка. А Украине уже пора выходить из шока и заботиться самой о наполнении своей казны.

"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жестких условий их уплаты. Речь идет лишь о возврате ставок НДС на импорт и ввозной пошлине, поскольку это поможет поддержать украинский бизнес", - говорит Сергей Марченко.

В то же время, остальные послабления для бизнеса, которые были введены еще в начале войны, продолжат действовать. Ведь сегодня, в условиях, когда многие украинцы потеряли свою работу, государство возлагает большие надежды именно на предпринимателей, которые будут не только удерживать свои предприятия на плаву, но и создавать новые рабочие места.

Между тем, несмотря на войну, ГНС обещает наведаться с проверками к некоторым предпринимателям. Ни к кому намеренно придираться не будут. Но если на предпринимателя неоднократно поступали жалобы потребителей, то налоговики все-таки нанесут ему визит.

Напомним, украинским беженцам, нашедшим себе работу в Европе, придется там не только получать зарплату, но и платить налоги.