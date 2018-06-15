Работники украинских спиртзаводов перекрыли международные трассы

Следующим этапом забастовки станет массовая акция протеста в Киеве.

Бессрочную акцию протеста объявили работники всех украинских спиртзаводов, входящих в состав государственного предприятия «Укрспирт». Инициатором акции выступил профсоюз ГП «Укрспирт».

Утром, 14 июня, акции протеста и перекрытия автомагистралей состоялись в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Харьковской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Сумской, Ровенской и Винницкой областях.

Как сообщил корреспондент ZIK, на Львовщине акция протеста состоялась на трассе Киев-Чоп возле села Новоселки Каменка-Бугского района и села Угерско Стрыйского района. На протест вышли работники Сторонибабского, Вузловского, Борокского, Рава-Русского, Суходольского и Лопатинского МПД.

На несколько минут протестующие перекрыли движение по трассе, пройдя с плакатами по пешеходному переходу. Такие же акции состоялись на международной трассе Львов-Тернополь, автомобильных дорогах Ивано-Франковск-Черновцы и Киев-Харьков.

Как объясняют профсоюзные деятели, причина акции - попытка налоговиков взыскать с предприятия штрафные санкции на сумму 186,7 млн гривен и, как следствие, арест всех банковских счетов «Укрспирт».

«Государственная фискальная служба наложила на наше предприятие, ГП «Укрспирт» - «драконовскую контрибуцию» в размере почти 187 млн гривен, - говорит Василий Кривачук, председатель профсоюза Вузловського МПД ГП «Укрспирт». - Кроме вероятного коллапса наших предприятий, на грани пропасти окажутся и водочники, и виноделы, и работники аграрной отрасли».

Арест счетов может привести к остановке заводов, - считают протестующие. Письма-предупреждения не помогли, а потому спиртовики прибегли к радикальным методам.

«Государство не дает работать государственному предприятию, - говорит Ростислав Кошарецкий, председатель профсоюза Сторонибабского МПД ГП «Укрспирт». - Мы требуем разблокирования счетов ГП «Укрспирт». Потому что через это блокирование предприятие может просто остановиться. Нет средств ни на заработную плату, ни оборотных средств, ни на расчет с поставщиками за энергоресурсы, зерно и т.д.».

Как планируют в профсоюзе, следующим этапом забастовки станет массовая акция протеста в Киеве .