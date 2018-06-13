Великобритания анонсировала новые стартап-визы для иностранных предпринимателей
Британский департамент по делам иммиграционной политики анонсировал новые «стартап-визы» для людей, которые хотят основать в стране свой бинес. Как
Новая визовая программа заменит текущую, которая ранее предназначалась исключительно для выпускников вузов, открывая двери в страну для более широкого круга людей. Стартап-визы запустят весной 2019 года. Чтобы получить такую визу, кандидатам нужно будет обзавестись одобрением британского вуза или бизнес-инвестора.
Программу запускают по рекомендации Консультативного комитета по миграции Великобритании в ответ на запрос британского IT-сектора. Она нацелена на привлечение в страну, в первую очередь, представителей инновационного бизнеса.
«Великобритания может гордиться тем, что мы — лидирующая нация в области технологий и инноваций, но мы хотим привлечь еще больше бизнесов в Британию и наша миграционная система играет здесь ключевую роль», — заявил Секретарь департамента по делам иммиграционной политики Саджид Джавид.
На сегодня бизнесмены получают визы в Великобританию через программу
Сообщается, что новая программа стартап-виз станет частью реформированной визовой системы в Великобритании. Планируется увеличить количество выдаваемых виз по программе привлечения исключительных талантов — до 2000 в год.
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13.06.2018 12:51