Великобритания анонсировала новые стартап-визы для иностранных предпринимателей

Британский департамент по делам иммиграционной политики анонсировал новые «стартап-визы» для людей, которые хотят основать в стране свой бинес. Как сообщает Independent, новая программа сделает процесс получения стартап-визы более простым и быстрым. Таким образом британское правительство хочет привлечь в страну как можно больше инновационных бизнесов, пишут AIN.UA .

Новая визовая программа заменит текущую, которая ранее предназначалась исключительно для выпускников вузов, открывая двери в страну для более широкого круга людей. Стартап-визы запустят весной 2019 года. Чтобы получить такую визу, кандидатам нужно будет обзавестись одобрением британского вуза или бизнес-инвестора.

Программу запускают по рекомендации Консультативного комитета по миграции Великобритании в ответ на запрос британского IT-сектора. Она нацелена на привлечение в страну, в первую очередь, представителей инновационного бизнеса.

«Великобритания может гордиться тем, что мы — лидирующая нация в области технологий и инноваций, но мы хотим привлечь еще больше бизнесов в Британию и наша миграционная система играет здесь ключевую роль», — заявил Секретарь департамента по делам иммиграционной политики Саджид Джавид.

На сегодня бизнесмены получают визы в Великобританию через программу Tier 1 , которая имеет специальный порядок получения въездных документов для инвесторов, предпринимателей и будущих предпринимателей.

Сообщается, что новая программа стартап-виз станет частью реформированной визовой системы в Великобритании. Планируется увеличить количество выдаваемых виз по программе привлечения исключительных талантов — до 2000 в год.