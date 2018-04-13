Львівське УСБУ купило Mitsubishi Pajero в «срібній» комплектації за 1,3 мільйона

Управління служби безпеки України у Львівській області 5 квітня 2018 року уклало угоду на закупівлю автомобіля Mitsubishi Pajero Sport з ТОВ «Ніко-Захід» на суму 1,28 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посилання на дані системи «Прозорро» . Закупівлю здійснили за переговорною процедурою. СБУ вказало, що автомобіль «необхідний для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану».

Згідно з договором, «Ніко-Захід» до 30 квітня 2018 року передасть у власність Львівського управління СБУ «темно-сірий автомобіль спеціалізованого призначення Mitsubishi Pajero Sport 2017 року випуску».

Львівські силовики придбали автомобіль в другій (з трьох) за вартістю комплектації, яка в салоні компанії-продавця на даний час продається за акційною ціною у 1,09 млн грн. Відтак, на 190 тис. грн СБУ замовило додаткового обладнання, а це рейлінги на дах, турботаймер, комплект гумових шин, тоновані вікна тощо. Крім того, автомобіль додатково обладнають сигнально-гучномовним пристроєм потужністю не менше 300 Вт та виносним спеціальним світловим сигналом (маячком) синього кольору з магнітним утримувачем.

Крім «Ніко-Захід» участь в закупівлі брало краматорське приватне підприємство «Талисман», чия пропозиція була на 6,4 тис. грн дорожчою.

Раніше ці дві компанії вже були суперниками у восьми тендерах, враховуючи поточну закупівлю. У двох торгах перемогла «Ніко-Захід», у чотирьох – «Талисман», а ще дві закупівлі не відбулися.

Львівська фірма «Ніко-Захід» є офіційним імпортером автомобілів Mitsubishi в Україні. Її засновниками є ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін капітал», ТОВ «Ніко Авто Холдинг (Україна)» та Іван Ніколайчук, який також є кінцевим бенефіціарним власником.

За 2017-2018 роки «Ніко-Захід» взяло участь у 20 закупівлях, підписавши 14 договорів на загальну суму 10,6 млн грн. Угоду з львівським управлінням СБУ компанія уклала вперше.

Від «Наших грошей»

Співласником «Ніко-Захід» через «КУА «Ковін Капітал» є виходець з Чернівців Володимир Гнатишин. Він раніше був бізнес-партнером нинішнього міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Гнатишин також був одногрупником Олексія Бурбака – брата лідера фракції «Народний фронт» в Верховній Раді Максима Бурбака.

Одним з лідерів «Народного фронту» є міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. В 2016 році Центру обслуговування підрозділів Нацполіції про уклав угоду про 635 автівок Mitsubishi Outlander PHEV 2.0 у іншої фірми з групи «Ніко» – ТОВ «Ніко Діамант» на загальну суму 959,41 млн грн. Б

ула зроблена повна передплата на всю величезну партію машин. Після критики в ЗМІ, МВС повідомило про зниження вартості автомобілів на 13% та збільшення їх кількості закупівлі. Після цього Національне антикорупційне бюро України почало перевірку угоди.

З судових ухвал відомо, що детективи підозрювали переплату 240 млн грн. при закупівлі для поліції Mitsubishi Outlander PHEV 2.0.

З літа минулого року судовий реєстр не містить інформації про клопотання НАБУ в цій справі.