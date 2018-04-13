Львівське УСБУ купило Mitsubishi Pajero в «срібній» комплектації за 1,3 мільйона

Управління служби безпеки України у Львівській області 5 квітня 2018 року уклало угоду на закупівлю автомобіля Mitsubishi Pajero Sport з ТОВ «Ніко-Захід» на суму 1,28 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посилання на дані системи «Прозорро». Закупівлю здійснили за переговорною процедурою. СБУ вказало, що автомобіль «необхідний для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану».

Згідно з договором, «Ніко-Захід» до 30 квітня 2018 року передасть у власність Львівського управління СБУ «темно-сірий автомобіль спеціалізованого призначення Mitsubishi Pajero Sport 2017 року випуску».

Львівські силовики придбали автомобіль в другій (з трьох) за вартістю комплектації, яка в салоні компанії-продавця на даний час продається за акційною ціною у 1,09 млн грн. Відтак, на 190 тис. грн СБУ замовило додаткового обладнання, а це рейлінги на дах, турботаймер, комплект гумових шин, тоновані вікна тощо. Крім того, автомобіль додатково обладнають сигнально-гучномовним пристроєм потужністю не менше 300 Вт та виносним спеціальним світловим сигналом (маячком) синього кольору з магнітним утримувачем.

Крім «Ніко-Захід» участь в закупівлі брало краматорське приватне підприємство «Талисман», чия пропозиція була на 6,4 тис. грн дорожчою.

Раніше ці дві компанії вже були суперниками у восьми тендерах, враховуючи поточну закупівлю. У двох торгах перемогла «Ніко-Захід», у чотирьох – «Талисман», а ще дві закупівлі не відбулися.

Львівська фірма «Ніко-Захід» є офіційним імпортером автомобілів Mitsubishi в Україні. Її засновниками є ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін капітал», ТОВ «Ніко Авто Холдинг (Україна)» та Іван Ніколайчук, який також є кінцевим бенефіціарним власником.

За 2017-2018 роки «Ніко-Захід» взяло участь у 20 закупівлях, підписавши 14 договорів на загальну суму 10,6 млн грн. Угоду з львівським управлінням СБУ компанія уклала вперше.

Від «Наших грошей»

Співласником «Ніко-Захід» через «КУА «Ковін Капітал» є виходець з Чернівців Володимир Гнатишин. Він раніше був бізнес-партнером нинішнього міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Гнатишин також був одногрупником Олексія Бурбака – брата лідера фракції «Народний фронт» в Верховній Раді Максима Бурбака.

Одним з лідерів «Народного фронту» є міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. В 2016 році Центру обслуговування підрозділів Нацполіції про уклав угоду про 635 автівок Mitsubishi Outlander PHEV 2.0 у іншої фірми з групи «Ніко» – ТОВ «Ніко Діамант» на загальну суму 959,41 млн грн. Б

ула зроблена повна передплата на всю величезну партію машин. Після критики в ЗМІ, МВС повідомило про зниження вартості автомобілів на 13% та збільшення їх кількості закупівлі. Після цього Національне антикорупційне бюро України почало перевірку угоди.

З судових ухвал відомо, що детективи підозрювали переплату 240 млн грн. при закупівлі для поліції Mitsubishi Outlander PHEV 2.0.

З літа минулого року судовий реєстр не містить інформації про клопотання НАБУ в цій справі.


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