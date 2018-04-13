Львівське УСБУ купило Mitsubishi Pajero в «срібній» комплектації за 1,3 мільйона
Управління служби безпеки України у Львівській області 5 квітня 2018 року уклало угоду на закупівлю автомобіля Mitsubishi Pajero Sport з ТОВ «Ніко-Захід» на суму 1,28 млн грн. Про це повідомляють
Згідно з договором, «Ніко-Захід» до 30 квітня 2018 року передасть у власність Львівського управління СБУ «темно-сірий автомобіль спеціалізованого призначення Mitsubishi Pajero Sport 2017 року випуску».
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Крім «Ніко-Захід» участь в закупівлі брало краматорське приватне підприємство «Талисман», чия пропозиція була на 6,4 тис. грн дорожчою.
Раніше ці дві компанії вже були суперниками у восьми тендерах, враховуючи поточну закупівлю. У двох торгах перемогла «Ніко-Захід», у чотирьох – «Талисман», а ще дві закупівлі не відбулися.
Львівська фірма «Ніко-Захід» є офіційним імпортером автомобілів Mitsubishi в Україні. Її засновниками є ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін капітал», ТОВ «Ніко Авто Холдинг (Україна)» та Іван Ніколайчук, який також є кінцевим бенефіціарним власником.
За 2017-2018 роки «Ніко-Захід» взяло участь у 20 закупівлях, підписавши 14 договорів на загальну суму 10,6 млн грн. Угоду з львівським управлінням СБУ компанія уклала вперше.
Від «Наших грошей»
Співласником «Ніко-Захід» через «КУА «Ковін Капітал» є виходець з Чернівців Володимир Гнатишин. Він раніше був бізнес-партнером нинішнього міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.
Гнатишин також був одногрупником Олексія Бурбака – брата лідера фракції «Народний фронт» в Верховній Раді Максима Бурбака.
Одним з лідерів «Народного фронту» є міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. В 2016 році Центру обслуговування підрозділів Нацполіції про уклав угоду про 635 автівок Mitsubishi Outlander PHEV 2.0 у іншої фірми з групи «Ніко» – ТОВ «Ніко Діамант» на загальну суму 959,41 млн грн. Б
ула зроблена повна передплата на всю величезну партію машин. Після критики в ЗМІ, МВС повідомило про зниження вартості автомобілів на 13% та збільшення їх кількості закупівлі. Після цього Національне антикорупційне бюро України почало перевірку угоди.
З судових ухвал відомо, що детективи
З літа минулого року судовий реєстр не містить інформації про клопотання НАБУ в цій справі.
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Финансы
13.04.2018 09:01