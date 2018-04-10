Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу
ЛКП «Зелене місто» Львівської міської ради 27 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд» проект сміттєпереробного заводу за 4,43 млн грн. Про це повідомляється у системі
До серпня розроблять техніко-економічне обґрунтування і проект будівництва механіко-біологічного комплексу з перевантаження і переробки твердих побутових відходів, а також проведуть державну експертизу проекту.
Завод збудують по вул. Пластова, 13 на ділянці площею 6,70 га,
Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 4,70 млн грн.
Раніше у березні місцеві ЗМІ
Нагадаємо, два роки тому, в травні 2016 року сталася велика пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі. Тоді під завалами сміття загинули троє рятувальників, а тіло працівника полігону так і не знайшли. Львів разом із чотирма районами області втратили постійне місце для вивезення сміття.
Львівський «ІП «Комфортбуд» належить Андрію Вишневському, який також ним керує. Підписантом значиться заступник директора Володимир Бубела. Усього з 2010 року переможець отримав підрядів на 29,17 млн грн. На підтвердження досвіду фірма надала дані про проектування фабрики для виробництва авточохлів в селі Кожичі Львівської обл. для ТОВ «Бадер Україна», проектування виробничо-складських та офісних приміщень у Пустомитах під Львовом для ПП «Тектум-буд», складів для ТОВ «ФМ С Є Десна» у с. Дударків Бориспольського району Київської обл.
Дорожчим конкурентом було рівненське ТОВ «ІБК Енерготехнобуд» Олександра Сагана і Віктора Дацюка, яке не подало дані про досвід і не знижувало ціну під час аукціону.
На 43% нижчу ціну пропонувало ТОВ «Компанія «Центр Лтд» Ігоря Цитули, Галини Данилів і Ярослава Кривошиї. Останні двоє –
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Финансы
10.04.2018 09:37