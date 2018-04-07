На ЮУАЭС на 3,5 месяца отключили третий энергоблок

Сейчас в Украине работают восемь из 15 атомных энергоблоков.

На ЮУАЭС на 3,5 месяца отключили третий энергоблок

В субботу, 7 апреля, Южно-Украинская атомная электростанция в 02:39 отключила энергоблок №3 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток.

Об этом говорится в сообщении на сайте национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Основные работы, которые запланированы для выполнения: средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны; капитальный ремонт и техосвидетельствование главного циркуляционного насоса №1, парогенераторов №1 и №2, теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности, подогревателей высокого давления; модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и системы аварийного электроснабжения; разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке при запроектных авариях.

Также отмечается, что первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Таким образом, сейчас в Украине работают только восемь из 15 атомных энергоблоков. По два блока на Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС находятся на среднем плановом ремонте, а на Хмельницкой АЭС с 3 апреля одна установка выведена в режим "горячая остановка" для выяснения причин срабатывания систем защиты генератора.

ЮУАЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением "Энергоатома". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (три атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2двагидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: два гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).


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