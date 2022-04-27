За два месяца фонд "Повернись живим" собрал для армии почти 2 млрд грн

За два месяца активной фазы роSSийско-украинской войны волонтерам фонда "Повернись живим" удалось собрать 1 млрд 929 млн грн на нужды украинских защитников. Об этом 27 апреля в своем Facebook сообщил глава фонда Тарас Чмут, опубликовав инфографику с информацией о том, на что ушли эти деньги.

"За эти два месяца удалось закупить и передать огромные объемы помощи для сотен частей и подразделений от ВСУ и ТРО в ГУР, СБУ , ГНСУ и НГУ и Нацпол", – написал Тарас Чмут.

Так за собранные деньги фонд приобрел 126 БПЛА, почти 3 тыс. квадрокоптеров, 17 тыс. бронежилетов, более 4 тыс. тепловизоров и разнообразной оптики, почти 500 единиц саперной техники, более 1300 генераторов и многое другое.

Далее у "Повернись живим", по словам Чмута, более "амбициозные" планы:

Бронетехника

Военные беспилотные авиационные комплексы

Модернизация и усиление системы ПВО/ПРО

Автомобили

Военная тепловизионная и ночная оптика

Связь и управление войсками

Минная безопасность и разминирование

Развитие Школы снайперов и снайпинга как направления

Развитие учебного центра БПЛА и профессиональной подготовки операторов.

"Мы не хотим помочь каждому отдельному военнослужащему, мы хотим, чтобы наши Вооруженные силы были эффективны на поле боя, мы хотим перекрыть наши слабые места и ослабить врага там, где он может быть сильным", – добавил Тарас Чмут.