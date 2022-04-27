За два месяца фонд "Повернись живим" собрал для армии почти 2 млрд грн
Глава фонда отчитался об использовании этих денег и сообщил об амбициозных планах, информирует
За два месяца активной фазы роSSийско-украинской войны волонтерам фонда "Повернись живим" удалось собрать 1 млрд 929 млн грн на нужды украинских защитников. Об этом 27 апреля в своем Facebook сообщил глава фонда Тарас Чмут, опубликовав инфографику с информацией о том, на что ушли эти деньги.
"За эти два месяца удалось закупить и передать огромные объемы помощи для сотен частей и подразделений от ВСУ и ТРО в ГУР, СБУ, ГНСУ и НГУ и Нацпол", –
Так за собранные деньги фонд приобрел 126 БПЛА, почти 3 тыс. квадрокоптеров, 17 тыс. бронежилетов, более 4 тыс. тепловизоров и разнообразной оптики, почти 500 единиц саперной техники, более 1300 генераторов и многое другое.
Далее у "Повернись живим", по словам Чмута, более "амбициозные" планы:
- Бронетехника
- Военные беспилотные авиационные комплексы
- Модернизация и усиление системы ПВО/ПРО
- Автомобили
- Военная тепловизионная и ночная оптика
- Связь и управление войсками
- Минная безопасность и разминирование
- Развитие Школы снайперов и снайпинга как направления
- Развитие учебного центра БПЛА и профессиональной подготовки операторов.
"Мы не хотим помочь каждому отдельному военнослужащему, мы хотим, чтобы наши Вооруженные силы были эффективны на поле боя, мы хотим перекрыть наши слабые места и ослабить врага там, где он может быть сильным", – добавил Тарас Чмут.