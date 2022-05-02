Уже третий раз арестовали миллионы долларов экс-нардепа из окружения Януковича, - ГБР

По материалам Государственного бюро расследований суд в третий раз арестовал сомнительные активы бывшего нардепа, приближенного к беглому президенту Януковичу.

Как сообщили в ГБР, сумма составляет 4,5 млн. дол.

"Дополнительно зафиксировано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 млн долларов США , имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Средства могут быть связаны с роSSийским капиталом и использоваться для финансирования агрессии. ГБР установило эти счета и приняли соответствующие меры для ареста активов", - отметили в бюро.

Напомним, сначала был наложен арест на имущество экс-депутата на сумму свыше 200 млн грн. Впоследствии ГБР сообщило об изъятии более 192 тысяч долларов США наличными.

По информации бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донбасса. После создания так называемой “ДНР” злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.