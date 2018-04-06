В Украине хотят усложнить теневой оборот наличных
Министерство финансов инициирует принятие мер по детенизации расчетов в торговле и сфере услуг.
Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.
Министерство разработало законопроект, направленный на создание условий для детенизации расчетов в этих сферах и на внедрение дистанционной торговли.
Законопроект предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые обнаружат нарушения при приобретении товаров или услуг стоимостью более 50 тыс. грн и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.
Это, как предполагается, будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетных операций.
Также предусматривается внедрение информационной системы в рамках электронного кабинета, с помощью которой покупатель сможет проверить подлинность расчетного документа, а также возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных чеков.
В Минфине полагают, что такие меры будут способствовать детенизации обращения наличных и будут содействовать уменьшению коррупционных рисков.
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