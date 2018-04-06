В Украине хотят усложнить теневой оборот наличных

минфин

Министерство финансов инициирует принятие мер по детенизации расчетов в торговле и сфере услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

Министерство разработало законопроект, направленный на создание условий для детенизации расчетов в этих сферах и на внедрение дистанционной торговли.

Законопроект предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые обнаружат нарушения при приобретении товаров или услуг стоимостью более 50 тыс. грн и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Это, как предполагается, будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетных операций.

Также предусматривается внедрение информационной системы в рамках электронного кабинета, с помощью которой покупатель сможет проверить подлинность расчетного документа, а также возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных чеков.

В Минфине полагают, что такие меры будут способствовать детенизации обращения наличных и будут содействовать уменьшению коррупционных рисков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
Менеджери «найліпшого друга» генпрокурора з «АТБ» забирють 8 газових родовищ на підставі неіснуючого пункту
Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету
Блок рекламы


Похожие новости
Компания Insider с офисом в Украине объявила о привлечении $11 млн инвестиций
Минюст назвал крупнейших должников по зарплате в УкраинеМинюст назвал крупнейших должников по зарплате в Украине
Депутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизорыДепутаты хотят, чтобы субсидиантов проверяли ревизоры
Депутаты хотят, чтобы украинцы платили налоги как в ЕвропеДепутаты хотят, чтобы украинцы платили налоги как в Европе
Почти четверть украинцев работают в теневой экономике, - ГосстатПочти четверть украинцев работают в теневой экономике, - Госстат
Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривенПравоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривен
Ryanair хочет нанять в Украине 250 IT-специалистов и запустить дата-центр
В Украине посчитали количество миллионеровВ Украине посчитали количество миллионеров
В Украине выросла доля возобновляемой энергетики, - глава НКРЭКУ ВовкВ Украине выросла доля возобновляемой энергетики, - глава НКРЭКУ Вовк
Тропики на Киевщине: как украинец получает доход в 400 долларов с квадратного метраТропики на Киевщине: как украинец получает доход в 400 долларов с квадратного метра
Последние новости
Подгружаем последние новости