В Украине хотят усложнить теневой оборот наличных

Министерство финансов инициирует принятие мер по детенизации расчетов в торговле и сфере услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

Министерство разработало законопроект, направленный на создание условий для детенизации расчетов в этих сферах и на внедрение дистанционной торговли.

Законопроект предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые обнаружат нарушения при приобретении товаров или услуг стоимостью более 50 тыс. грн и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Это, как предполагается, будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетных операций.

Также предусматривается внедрение информационной системы в рамках электронного кабинета, с помощью которой покупатель сможет проверить подлинность расчетного документа, а также возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных чеков.

В Минфине полагают, что такие меры будут способствовать детенизации обращения наличных и будут содействовать уменьшению коррупционных рисков.