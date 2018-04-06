Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 40,6 млрд гривень.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики в информационной справке о социально-экономическом положении Украины за первые два месяца года.

Так, в феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн, что составляет 75,3% начисленных за этот период сумм. За снабжение электрической энергией — соответственно 3,0 млрд грн и 111,5% (за счет погашения долга предыдущих периодов).

На конец февраля 2018 года задолженность населения по уплате за снабжение природным газом составляла 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотводом — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за снабжение электрической энергией — 3,8 млрд грн.

В январе-феврале 2018 года назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 322,4 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях — 217,1 тыс., в сельской местности — 105,3 тыс. домохозяйств.

Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-феврале в этом году составляла 352,1 млн грн, из нее в городских поселениях — 239,0 млн грн, в сельской местности — 113,1 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале составлял 1005,2 грн (в январе — 1164,4 грн).

Кроме того, в январе-феврале 2018 года 52,7 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными деньгами на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, из них в городских поселениях — 14,7 тыс. домохозяйств, в сельской местности — 38,0 тыс. домохозяйств.

Средний размер назначенной в феврале 2018 года субсидии этого вида на одно домохозяйство составлял 3203,7 грн (в январе — 2495,3 грн).

В январе-феврале сумма субсидий наличными деньгами, полученных домохозяйствами на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составляла 281,9 млн грн.