В библиотеке им. Вернадского выбрали нового директора

Владимира Попика сменит Олег Сербин.

В Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского прошли выборы нового генерального директора.

Как сообщается на сайте библиотеки, новым директором станет Олег Сербин, который на момент конкурса был директором Научной библиотеки им. Максимовича.

Вторым кандидатом на пост был действующий директор библиотеки Владимир Попик, который занимает этот пост с 2013 года.

Выборы проводились путем тайного голосования научных сотрудников библиотеки, в результате которого за Сербина проголосовало 155 человек, за Попика - 83, "против всех" - 45.

С новым директором должны подписать контракт на 5 лет. Олег Сербин представил программу развития библиотеки, в которой отметил, что она должна стать ближе к читателю. Среди пунктов программы - разнообразить пути финансирования библиотеки, повысить зарплаты ее работникам, заняться пиаром и сделать библиотеку местом для инноваций.

Напомним, недавно также прошел конкурс на пост гендиректора Национальной оперы Украины, в результате которого свой пост сохранил Петр Чуприна.