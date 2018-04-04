В «Приват24» теперь можно оформлять ОСАГО

Все владельцы автомобилей в Украине обязаны страховать свой транспорт: отсутствие так называемой «автогражданки» может привести к штрафу до 850 грн. С недавних пор оформить полис ОСАГО можно в онлайне — такая возможность заработала с февраля этого года (вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 31.08.2017 № 3631). Теперь полисы, в частности, продаются в онлайне в интернет-банкинге «Приват24». , пишут AIN.UA

Чтобы оформить полис, нужно в «Приват24» зайти в меню «Страхование», ввести данные автомобиля (или поставить галочку на уже сохраненный номер авто) и оплатить полис картой. «Владельцам цифрового полиса не нужно ничего предъявлять полиции, для проверки полиса достаточно регистрационного номера автомобиля», — сообщают в банке. Банк также отправит электронную копию полиса пользователю на почту, ее также можно скачать из «Приват24».

Владелец авто может оформить такой полис в веб-версии банкинга, а вскорости эту возможность обещают добавить и в мобильную версию.