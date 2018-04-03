На ХАЭС из-за неполадки отключен энергоблок №1

Причины срабатывания системы защиты устанавливаются.

Хмельницкая атомная электростанция во вторник в 15:02 отключила от энергосети энергоблок №1 в результате срабатывания системы защиты генератора.

Причины устанавливаются, сообщается на сайте национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.