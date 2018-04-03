Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука
Колишній заступник начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Любомир Тхір одразу після звільнення вніс у статутні капітали трьох компаній майже 4 млн грн. Про це свідчать дані його декларацій
У 2017 році Тхір заснував ТОВ «Львівська варта», ТОВ «Охоронний альянс «Сворд» і ТОВ «Дедуктивна компанія «Мока». До статутних капіталів цих фірм він вніс, відповідно, 1 млн грн, 2 млн грн і 900 тис грн.
При цьому Любомир Тхір декларував менші активи, ніж вкладені ним у вказані компанії.
Зокрема,
Фірмами «Львівська варта» і «Охоронний альянс «Сворд», що зареєстровані за однією адресою і надають послуги з приватної охорони, Тхір займається разом із родичами заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) Віктора Шемчука.
Так, керівником «Львівської варти» є Тетяна Люба – сестра дружини Віктора Шемчука Наталії Шемчук. А директором ОА «Сворд» є Віктор Матвійців – чоловік Тетяни Люби, колишній очільник відділу Державної служби охорони при УМВС у Тернопільській області у 2011-2012 рр.
У свою чергу компанія «Мока» зареєстрована в Івано-Франківську, однак телефон у неї з «Львівською вартою» спільний – 0680665583. Цією фірмою Тхір співволодіє разом із Володимиром Дивинським.
Нагадаємо, у ході розслідування кримінального провадження НАБУ за підозрою Миколи Мартиненка та інших осіб в організації заволодіння $17,28 млн ДП «СхідГЗК», а також завданні шкоди НАЕК «Енергоатом» на 6,4 млн євро, було встановлено, що з рахунку панамської компанії «Bradcrest Investments S.A.», бенефіціарним власником якої, за інформацією детективів, є Мартиненко, було перераховано 250 тис євро на рахунок віргінської компанії компанії «Ukraine Spirit Inc». Розпорядником цих грошей була дружина замголови КДКП Віктора Шемчука.
Саме Шемчук підготував висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Перова за скаргою адвоката Мартиненка Петра Бойка, яку 29 березня КДКП задовольнила. Сам Шемчук
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
03.04.2018 15:26
03.04.2018 15:27