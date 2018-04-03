Reuters: Планы Маска обваливают акции Tesla

Акции компании Tesla, которая специализируется на производстве электрокаров, в начале апреля упали еще на 5%.

Это произошло после объявления компании о намерении изготовить меньшее количество электрокаров, чем ранее, сообщает Громадское со ссылкой на Reuters.

«В Tesla объявили, что планируют изготавливать по 2,5 тыс электромобилей еженедельно, что не оправдало ожиданий инвесторов и вызвало у них беспокойство, что компания не выполнит обязательства», — говорится в публикации.

Кроме этого, инвесторы обеспокоены нехваткой оборотных средств компании для покрытия задолженности по облигациям.

Международное кредитное агентство Moody’s уже понизило кредитный рейтинг компании, однако отметило, что Tesla все еще может собрать необходимые 2 миллиарда долларов, которых не хватает.

С начала года компания Илона Маска потеряла около 15% стоимости.

Ранее стало известно, что Tesla добровольно отзывает 123 тысячи автомобилей из-за проблемы с гидроусилителем.

В феврале 2018 года компания отчиталась о рекордных убытках, которые составили 675 млн долларов.