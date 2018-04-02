Підтримка німецького софту обійдеться «Укргазвидобуванню» у 2 мільйони на місяць
ПАТ «Укргазвидобування» 28 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «САП Україна» підтримку системи SAP на 71,93 млн грн. Про це повідомляється у системі
На строк із 1 квітня 2018 року до кінця 2020 року замовили супровід софту SAP ERP за програмою SAP Standart Support по 2,18 млн грн. на місяць. Перелік і кількість софту наведено у таблиці нижче.
Забезпечення виконання договору в формі банківської гарантії має бути не меншим від 0,02%. Спершу його розмір становив 5%, але потім його зменшили на вимогу потенційних учасників. Імпортна складова ціни послуг прив’язана за формулою до курсу євро.
Ціна угоди на 19% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 88,77 млн грн.
Київською фірмою «САП Україна» володіють німецькі компанії «САП CЄ» і «САП Дойчланд СЄ & КО. КГ». Директором є Максим Матяш, а підписантом – Тетяна Сіваєва.
У грудні 2016 року переможець виграв
До того він виграв торгів на 60,33 млн грн. Із них 39,57 млн грн. в ДП «НАЕК «Енергоатом» і 4,31 млн грн. у ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» після Майдану та 7,89 млн грн. у ПАТ «Київобленерго» і 8,56 млн грн. в УДППЗ «Укрпошта» у 2013 році.
Крім того, у 2015 році «Укргазвидобуванню» не вдалося розірвати через суд укладені в 2013 році без тендерів договори із «САП Україна» про закупівлю і підтримку софту на 100,27 млн грн.
Нині конкурентами були столичні
|Найменування програмного забезпечення
|Одиниця виміру
|Ліцензійний
об’єм
|7011620
|BA&T SAP Access Control
|100 користувачів, за якими здійснюється моніторинг
|10
|7011292
|BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (user)
|1 користувач
|60
|7011319
|BA&T SAP Data Services
|Процесор
|4
|7011625
|BA&T SAP Plan.&Cons, v. f. SAPNW (BPC)
|1 користувач
|100
|7003014
|SAP Application Ltd. Prof. User
|Користувач (обмежений професійний рівень)
|зо
|7011289
|SAP Business Analytics ProfUser
|1 користувач (розробник)
|15
|7003013
|SAP Developer User
|1 розробник додатків SAP
|5
|7015835
|SAP Ent Int-Work Manager MobApp
|1 користувач
|75
|7009038
|SAP Environment,Health+Safety (EHS) Mgmt
|100 співробітників підприємства
|30
|ERPPACKA
|SAP ERP Foundation Starter
|5 користувачів (Професійний рівень)
|1
|7011638
|SAP Extended Procurement
|1.000.000 EURO – обсяг витрат на рік, пов’язаних із закупівлями товарів і послуг
|300
|7015574
|SAP Hydrocarbon Supply&Primary Distr O&G
|еквівалент 10 000 барелів нафти, які заплановано виробити в день
|2
|7010494
|SAP Linear Asset Management
|1 користувач
|300
|7011825
|SAP Manuf. Integr. + Intell. (SAP Mil)
|100 співробітників підприємства
|30
|7010016
|SAP Multiresource Scheduling
|один доступний для виконання ремонтних робіт ресурс
|600
|7003012
|SAP Professional User
|1 користувач
|1040
|7011510
|SAP Supplier Lifecycle Management
|1.000.000 EURO – обсяг витрат на рік, пов’язаних із закупівлями товарів і послуг
|300
|7011288
|SAP Upstream Operations Mgmt for O&G
|еквівалент 10 000 барелів нафти, вироблених в день
|7
|7018066
|SAP HANA, RT ed Applic & BW- new/subsq
|база даних
|1
|7018065
|SAP HANA, RT ed Applic & BW-inst base
|база даних
|1
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