Підтримка німецького софту обійдеться «Укргазвидобуванню» у 2 мільйони на місяць

ПАТ «Укргазвидобування» 28 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «САП Україна» підтримку системи SAP на 71,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

На строк із 1 квітня 2018 року до кінця 2020 року замовили супровід софту SAP ERP за програмою SAP Standart Support по 2,18 млн грн. на місяць. Перелік і кількість софту наведено у таблиці нижче.

Забезпечення виконання договору в формі банківської гарантії має бути не меншим від 0,02%. Спершу його розмір становив 5%, але потім його зменшили на вимогу потенційних учасників. Імпортна складова ціни послуг прив’язана за формулою до курсу євро.

Ціна угоди на 19% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 88,77 млн грн.

Київською фірмою «САП Україна» володіють німецькі компанії «САП CЄ» і «САП Дойчланд СЄ & КО. КГ». Директором є Максим Матяш, а підписантом – Тетяна Сіваєва.

У грудні 2016 року переможець виграв 25,35 млн грн. «Укргазвидобування» на софт SAP Application Professional User на 500 користувачів, SAP HANA Runtime edition Application & SAP BW new/subsquent та SAP HANA Runtime edition Application & SAP BW install base.

До того він виграв торгів на 60,33 млн грн. Із них 39,57 млн грн. в ДП «НАЕК «Енергоатом» і 4,31 млн грн. у ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» після Майдану та 7,89 млн грн. у ПАТ «Київобленерго» і 8,56 млн грн. в УДППЗ «Укрпошта» у 2013 році.

Крім того, у 2015 році «Укргазвидобуванню» не вдалося розірвати через суд укладені в 2013 році без тендерів договори із «САП Україна» про закупівлю і підтримку софту на 100,27 млн грн.

Нині конкурентами були столичні ТОВ «Агелес» Юрія Курлянчика і ТОВ «Беной» Андрія Кур’янова і Романа Фисуна, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. «Агелес» отримав єдиний підряд Криворізькой міськради щодо ІТ-аудиту за 190 тис грн. , а «Беной» – єдиний підряд «Енергоатому» щодо придбання ліцензій SAP на 16,41 млн грн.