Депутаты хотят, чтобы украинцы платили налоги как в Европе

В Украине может поменяться система налогообложения доходов физлиц (НДФЛ) — в Раду подан законопроект о том, чтобы люди платили налог самостоятельно, как это делают в Европе, а не как сейчас, когда работодатель автоматически удерживает НДФЛ из зарплаты сотрудника и перечисляет государству.

Экономисты опасаются, что это приведет к резкому сокращению поступлений в бюджет и говорят о необходимости применения жестких мер к неплательщикам, пишет Сегодня.

Первое: налоги с зарплаты работник должен платить самостоятельно, а не получая «чистую» зарплату от работодателя, как сейчас. По желанию работник может заключить с работодателем договор о снятии налогов (то есть для работника ничего не изменится), но это будет его право, а не обязанность.

Второе: депутаты хотят объединить НДФЛ с Единым соцвзносом (ЕСВ), уменьшив общий процент начислений на зарплату с нынешних 40% до 25%. Работодатель будет платить ЕСВ не 22%, как сейчас, а 15%, а работник — не 18%, а 10%. Напомним, ЕСВ — это расходы работодателя, поэтому «грязная» зарплата должна вырасти на 7%.

И третье: НДФЛ (10%) должен поступать в бюджет общины, где фактически живет и трудится работник. Недобор денег в казну, по мнению авторов, будет компенсирован за счет выбеливания зарплат.

«Международные исследования показывают, что люди перестают уклоняться от налогообложения только тогда, когда их расходы на уклонение превышают треть от того, что они должны заплатить. При нагрузке в 25% выход из тени становится реальным», — считает Оксана Продан, один из авторов документа.

По мнению экспертов, предлагаемые новшества имеют как плюсы, так и минусы.

«Снижение налоговой нагрузки пойдет на пользу как бизнесу , так и работникам, которым станет проще получить после подачи ежегодной декларации компенсацию от налоговой, например если деньги были потрачены на образование детей, — говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. — Но у Украины нет уже запаса прочности на то, чтобы компенсировать временное снижение поступлений в бюджет, пока будет идти выбеливание зарплат, как было два года назад, когда ЕСВ снизили с 37% до 22%. А значит, дефицит Пенсфонда увеличится еще на 20—30 млрд грн , перекрыть который из госбюджета будет малореально».

Президент Украналитцентра Александр Охрименко скептичен в отношении того, что будет выбеливание зарплат:

«Предыдущее снижение ЕСВ не дало того эффекта, на который рассчитывали власти, потому что на уровень тени влияют не налоги , а прежде всего бизнес-климат и отсутствие коррупции. Также многим людям будет сложно самим разобраться с начислением налогов . Не исключаю также, что часть тех, кто получит на руки «брутто»-зарплату, отложит выплату налогов на потом, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства и другие причины».

В Раде новые предложения тоже пока встретили настороженно.

«Тема «брутто»-зарплаты поднималась давно, но не уверена, что наше общество готово к этому, — сказала нам глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. — Законопроект сейчас изучается, но хотелось бы увидеть от его авторов более подробные экономические расчеты».

Эксперты говорят, что нужны жесткие меры по отношению к тем, кто не платит налоги , причем часть мер должна работать автоматически. Это может быть запрет выезда за границу, наложение сотрудниками ГФС ареста на имущество (недвижимость, автомобиль), пока не будут погашены долги по налогам, а также штрафы и пеня. Все эти данные есть в госреестрах, к которым ГФС имеет доступ.