Переселенцям вже виплатили 42 мільярди — Верещук

Загалом на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 42 млрд грн. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Урядовий портал.

Переселенцям вже виплатили 42 мільярди — Верещук
Фото: slovoidilo.ua

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Вона нагадала, що щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям складає 3 тис. грн, для решти ВПО — 2 тис. грн.

Водночас Верещук визнала, що переселенці скаржаться на затримку виплат. Зважаючи на сімейні обставини, вони часто не встигають самотужки виконати всі необхідні дії, тож їм необхідно піти назустріч.

«Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю підключитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО — виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки й передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано», — закликала Верещук.





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