Почти четверть украинцев работают в теневой экономике, - Госстат

Нетрудоустроенных официально 22,9 процента украинцев.

Почти четверть украинцев работают в теневой экономике, - Госстат
Фото: Сергей Нужненко

В прошлом году 22,9% украинцев работали в теневом секторе экономики, то есть без официального оформления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

В частности, по данным ведомства, в 2017 году количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет достигала 3 695 600 человек, или 22,9% от общего количества занятого населения соответствующего возраста.

При этом в неофициальном секторе экономики было задействовано 1 514 700 женщин, или 19,5% от всего занятого населения и 2 180 900 мужчин, или 26%.

В городах неформальная занятость меньше - на них пришлось 15,3% неофициально работающих украинцев, в то время как по сельской местности этот показатель достигает 39,6%.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли сообщало, что уровень теневой экономики Украины снизился до 33% ВВП.


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