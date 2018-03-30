МВФ отреагировал на решение Украины не повышать цену на газ

Выделение Украине очередного транша откладывается минимум до июля.

МВФ отреагировал на решение Украины не повышать цену на газ
Йоста Люнгман
Фото: minfin.com.ua

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал важным формирование цен на газ, в том числе для населения, на рыночных принципах.

Об этом он сказал агентству "Рейтер".

По его словам, низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.

"На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процесса реформ на Украине за последние несколько лет", - сказал он.

Люнгман не сообщил, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но ранее МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.

Напомним, Кабмин на заседании в среду принял решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут.


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