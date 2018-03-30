МВФ отреагировал на решение Украины не повышать цену на газ
Выделение Украине очередного транша откладывается минимум до июля.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал важным формирование цен на газ, в том числе для населения, на рыночных принципах.
Об этом он сказал агентству "Рейтер".
По его словам, низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.
"На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процесса реформ на Украине за последние несколько лет", - сказал он.
Люнгман не сообщил, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но ранее МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.
Напомним, Кабмин на заседании в среду принял решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут.
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Финансы
30.03.2018 17:22