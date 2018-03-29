Приватбанк запустил новый кредитный сервис для физических лиц
Государственный Приватбанк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц.
Так, теперь кредит можно оформить прямо на сайте, срок такого кредитования составляет до 24 месяцев. Максимальная сумма кредита — 50 тыс. грн. Погасить его можно досрочно без дополнительных комиссий.
В банке отмечают, что для оформления онлайн-кредита понадобится мобильный телефон и карта Приватбанка.
Также процедура получения денег включает в себя выбор суммы и срока кредита, затем нужно указать банковскую карту для зачисления средств и подтвердить согласие с условиями предоставления услуги и графиком погашения. Деньги будут перечислены на карту в течение 20 минут.
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29.03.2018 18:52