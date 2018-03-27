«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч

«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч

Годиник Клейнод K 348-613 (чоловічий) за 11 543 грн.

ДП «НЕК «Укренерго» 20 березня уклало угоду з ТОВ «Київський годинниковий завод» про закупівлю годинників на 389 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 5 квітня поставлять 35 наручних годинників Kleynod із логотипом «Укренерго» на циферблаті та гравіюванням «З нагоди 20-річчя компанії за особистий внесок у розбудову ДП «НЕК «Укренерго» на задній кришці, паспортом, ремінцем та футляром. Гарантійний строк становить три роки.

Зокрема 25 чоловічих годинників моделі K 348-613 коштують 11 543 грн./шт., а 10 жіночих годинників моделі K 308-533 W – 10 004 грн./шт.

Ціни вказано з урахуванням знижки в розмірі 5%, яка діє за умови повної передоплати.

Виробник продає на своєму сайті цю позолочену чоловічу модель із сапфіровим склом і шкіряним ремінцем на 17% дорожче – по 13 500 грн./шт. Жіночої моделі в асортименті немає, але подібні годинники з тієї самої серії 308 коштують 11 700-12 900 грн./шт.

Нині засновником і директором «Київського годинникового заводу» є Олексій Золотарьов. За даними системи «YouControl», на 2016 рік 5% статутного капіталу мало ЗАТ «Годинниковий завод «Політ» (Росія), засновниками якого є ВАТ «Перший московський годинниковий завод», ЗАТ «Майстер-годинникар і К» та низка фізосіб.


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