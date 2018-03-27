«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч
Годиник Клейнод K 348-613 (чоловічий) за 11 543 грн.
ДП «НЕК «Укренерго» 20 березня уклало угоду з ТОВ «Київський годинниковий завод» про закупівлю годинників на 389 тис грн. Про це повідомляється у системі
До 5 квітня поставлять 35 наручних годинників Kleynod із логотипом «Укренерго» на циферблаті та гравіюванням «З нагоди 20-річчя компанії за особистий внесок у розбудову ДП «НЕК «Укренерго» на задній кришці, паспортом, ремінцем та футляром. Гарантійний строк становить три роки.
Зокрема 25 чоловічих годинників моделі K 348-613 коштують 11 543 грн./шт., а 10 жіночих годинників моделі K 308-533 W – 10 004 грн./шт.
Ціни вказано з урахуванням знижки в розмірі 5%, яка діє за умови повної передоплати.
Виробник продає на своєму сайті цю позолочену чоловічу модель із сапфіровим склом і шкіряним ремінцем на 17% дорожче – по
Нині засновником і директором «Київського годинникового заводу» є Олексій Золотарьов. За даними системи
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