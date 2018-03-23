«Новачок» Дерипаски узяв третину мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Угорщиною

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 20 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «ШБУ-77» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» на 349,41 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року трасу відремонтують на ділянці км 0+000 – км 24+675 довжиною 25 км. Технічне завдання передбачає фрезерування, ресайклінг, ремонт моста, влаштування асфальтобетонного покриття, встановлення огородження і знаків тощо.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на розмітку фарбою – півроку. На заробітну плату і прибуток піде менше ніж по відсотку.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 350,03 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного.

Створена у червні 2017 року фірма «ШБУ-77» із Броварів на Київщині виграла торги вдруге. Засновником є Андрій Білоус із смт. Велика Димерка, а директором – Дмитро Соловйов.

Білоус керує ТОВ «Бітунова Україна» австрійської компанії «Бау Холдінг Бетайлігунс АГ» («Bau Holding Beteiligungs AG») та москвички Таміли Свірідової.

Також він значиться підписантом ТОВ «САТ Україна» австрійської фірми «Штрабаг СЕ» («Strabag SE»).

Австрійська «Strabag SE» є головною компанією однойменного концерну, куди входить «Bau Holding Beteiligungs AG». Згідно річного звіту за 2016 рік, чверть акцій «Strabag SE» належала кіпрській фірмі «Rasperia Trading Ltd» із групи «Базовий Елемент» російського олігарха Олега Дерипаски. Цьогоріч у липні прес-служба концерну повідомляла, що Дерипаска та інші ключові акціонери не планують виходити з компанії.

Крім того, Білоус володіє броварським ТОВ «Синергія Оіл» одноосібно, чернігівським ТОВ «Північ Асфальт» з Ігорем Залозним, закарпатським ТОВ «Закарпаття Асфальт» із Мартою Горошко, Михайлом Королем і Ларисою Мєдвєдєвою.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
В Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменитсяВ Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменится
ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"
Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику УкраиныВсемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины
Блок рекламы


Похожие новости
«Богдан» поставив Києву тролейбусів на півмільярда з двигунами заводу у Росії, який працює на російську армію
Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві
Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків
«ОККО» і «комодівці» отримали більшість з 1,3 мільярда на дизель для армії
Армія з незначною економією роздала чверть мільярда на зимові куртки трохи дорожче, ніж торік
9,67 мільярда минулого тижня
Улюбленець вугледарських шахтарів візьме 4 мільйони за ремонт гідростійок
У січні «ОГХК» роздала своїм улюбленцям чверть мільярда на перевезення залізницею
Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на ПечерськуПомічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську
«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда
Последние новости
Подгружаем последние новости