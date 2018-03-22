ЕС выдвинет условия даже для первого транша финпомощи Украине

Рекомендации Европейской комиссии, переданные в Европарламент, содержат норму о том, что даже первый транш макрофинансовой помощи должен сопровождать содержательными условиями к Украине.

Об этом идет речь в документах, оказавшихся в распоряжении « Европейской правды».

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.

Между тем, официальная коммуникация ЕК по этому поводу, направленная в Европарламент, подтверждает, что даже первый транш Киеву дадут только после выполнения условий. «Нужно определить специфические условия для каждого из двух траншей помощи», — говорится в документах Еврокомиссии, копия которых имеется в распоряжении ЕвроПравды.

«Планируется, что условия будут отражать те меры, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы (макрофинансовой помощи ЕС)», — отмечает документ. Таким образом, получить средства будет возможно только в случае, если Украина запустит систему проверки электронных деклараций, это — ключевое условие ЕС в рамках предыдущей программы.