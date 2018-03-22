ЕС выдвинет условия даже для первого транша финпомощи Украине
Рекомендации Европейской комиссии, переданные в Европарламент, содержат норму о том, что даже первый транш макрофинансовой помощи должен сопровождать содержательными условиями к Украине.
Об этом идет речь в документах, оказавшихся в распоряжении «
Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.
Между тем, официальная коммуникация ЕК по этому поводу, направленная в Европарламент, подтверждает, что даже первый транш Киеву дадут только после выполнения условий. «Нужно определить специфические условия для каждого из двух траншей помощи», — говорится в документах Еврокомиссии, копия которых имеется в распоряжении ЕвроПравды.
«Планируется, что условия будут отражать те меры, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы (макрофинансовой помощи ЕС)», — отмечает документ. Таким образом, получить средства будет возможно только в случае, если Украина запустит систему проверки электронных деклараций, это — ключевое условие ЕС в рамках предыдущей программы.
Напомним, прежняя программа «макрофина», которая началась в 2015 году, состояла из трех траншей, и первый был передан в Украину без дополнительных требований со стороны ЕС. На повторение такого сценария Киев надеялся и сейчас.
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22.03.2018 14:48