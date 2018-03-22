ЕС выдвинет условия даже для первого транша финпомощи Украине

evro

Рекомендации Европейской комиссии, переданные в Европарламент, содержат норму о том, что даже первый транш макрофинансовой помощи должен сопровождать содержательными условиями к Украине.

Об этом идет речь в документах, оказавшихся в распоряжении «Европейской правды».

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.

Между тем, официальная коммуникация ЕК по этому поводу, направленная в Европарламент, подтверждает, что даже первый транш Киеву дадут только после выполнения условий. «Нужно определить специфические условия для каждого из двух траншей помощи», — говорится в документах Еврокомиссии, копия которых имеется в распоряжении ЕвроПравды.

«Планируется, что условия будут отражать те меры, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы (макрофинансовой помощи ЕС)», — отмечает документ. Таким образом, получить средства будет возможно только в случае, если Украина запустит систему проверки электронных деклараций, это — ключевое условие ЕС в рамках предыдущей программы.

Напомним, прежняя программа «макрофина», которая началась в 2015 году, состояла из трех траншей, и первый был передан в Украину без дополнительных требований со стороны ЕС. На повторение такого сценария Киев надеялся и сейчас.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
В Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменитсяВ Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменится
Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут всеМонетизация льгот: теперь за проезд платить будут все
Украина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - PoliticoУкраина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - Politico
Блок рекламы


Похожие новости
Заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторыЗаробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы
В Украине уменьшились размеры субсидийВ Украине уменьшились размеры субсидий
В Украине начали дорожать яйца из-за ПасхиВ Украине начали дорожать яйца из-за Пасхи
В Украине хотят запретить вредные стиральные порошки и шампуниВ Украине хотят запретить вредные стиральные порошки и шампуни
Сколько зарабатывают IT-рекрутеры в Украине: до $1700 в КиевеСколько зарабатывают IT-рекрутеры в Украине: до $1700 в Киеве
Эксперт рассказал, во что выгодно вкладывать деньги в УкраинеЭксперт рассказал, во что выгодно вкладывать деньги в Украине
Отрасль переработки в Украине можно восстановить, если ввести обязательность добавки биотоплива, - ЛучечкоОтрасль переработки в Украине можно восстановить, если ввести обязательность добавки биотоплива, - Лучечко
ЕБРР готов профинансировать в Украине до 20 биоэнергетических проектов за 4 годаЕБРР готов профинансировать в Украине до 20 биоэнергетических проектов за 4 года
В Украине начнут автоматически арестовывать счета должниковВ Украине начнут автоматически арестовывать счета должников
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Последние новости
Подгружаем последние новости