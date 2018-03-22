РоSSия сделала Курченко единственным поставщиком угля из "ДНР" и "ЛНР"
Введен запрет вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, за исключением "Газ-Альянса".
РоSSия назначила компанию "Газ-Альянс", подконтрольную Сергею Курченко, единственным поставщиком угля с территорий "ДНР" и "ЛНР", пишет роSSийское агентство РБК.
Издание ссылается на "депутата народного совета ДНР" Владислава Брига, источник в руководстве угольной компании "Ровенькиантрацит" и на проект обращения роSSийских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю углем из "ДНР" и "ЛНР".
В документе говорится, что 14 марта 2018 года министерство экономического развития РоSSии направило телеграмму "РЖД Логистика", в которой сообщается о запрете вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, за исключением "Газ-Альянса".
"Газ-Альянс" отвечает за сбыт продукции (металла и угля) "Внешторгсервиса", в управление которого передали металлургические заводы и угольные шахты, "национализированные" "ДНР" и "ЛНР" год назад.
"Внешторгсервис" зарегистрирован в Южной Осетии, его генеральным директором является Владимир Пашков, ранее занимавший должность вице-губернатора Иркутской области, но контролирует эту структуру Курченко.
Украина объявила экспорт угля, добываемого на территории "ДНР" и "ЛНР", незаконным, но роSSийские трейдеры, офисы которых расположены преимущественно в Ростовской области, до последнего времени продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей.
Год назад Служба безопасности Украины выложила аудиозапись разговора главаря ДНР Александра Захарченко с гражданином РФ, в ходе которой обсуждается дальнейшая судьба "национализированных" украинских предприятий. Исходя из слов Захарченко, наиболее привлекательные активы роSSийские кураторы "ДНР" планируют передать структурам Сергея Курченко, который сбежал в РоSSию.
"Внешторгсервис" и "Газ-Альянс" попали под санкции США в январе 2018 года, а санкции против самого Курченко были введены еще в 2015 году. По данным Минфина США, "Внешторгосервис" весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся в "ДНР" и "ЛНР". Ее партнером выступает компания "Газ-Альянс", которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США.
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