Reuters: Евросоюз сделал шаг к блокировке Северного потока-2

Законодатели Европейского Союза (ЕС) приняли проект правил, который распространяет законы внутреннего рынка на газопроводы, которые находятся не на континенте, в том числе запланированный Северный поток-2.

Об этом пишет Reuters.

Предложение Комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что трубопровод подрывает усилия ЕС по сокращению зависимости от РоSSии и поддержки ЕС для Украины, лишая ее транзита газа.

При этом, сторонники трубопровода, в том числе Германия, выступают против изменения правила как попытки блокировать Северный поток-2.

“В своем нынешнем виде проект Северный поток-2 не соответствует правилам так называемого третьего энергетического пакета ЕС . Сложно найти компромисс”, — заявил один из дипломатов ЕС .

Отметим, что Комиссия в 2017 году предложила внести изменения в свою газовую директиву, чтобы все импортные трубопроводы подчинялись правилам — не принадлежали напрямую поставщикам газа, применяли недискриминационные тарифы и предоставляли возможности третьим сторонам.