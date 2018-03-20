В Украине начали дорожать яйца из-за Пасхи

В Украине уже начали дорожать яйца перед Пасхой. В 2018 году православная Пасха отмечается 8 апреля, но цены в магазинах и на рынках поползли вверх заранее.

Как показал мониторинг « Сегодня «, в супермаркетах столовые яйца уже стоят более 26 грн за десяток, отборные диетические – 30 и более. Месяц назад десяток стоил 23-24 грн.

Подорожание яиц продолжится, прогнозует директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Яйца прибавят еще 2-3 грн за десяток», – говорит эксперт.

Таким образом, к Пасхе десяток обычны яиц придется покупать почти по 30 грн.

Специалисты советуют заранее закупить яйца к Пасхе – до 8 апреля они не испортятся, а сэкономить еще получится.

Кроме яиц, будут дорожать и другие продукты, предупреждают специалисты. Например, вырастут цены на мясо, овощи и фрукты. А вот заблаговременно запасаться «Кагором» эксперты не советуют. Ингредиенты для выпечки куличей станут дороже, но несущественно, отмечают специалисты.