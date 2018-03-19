Сколько зарабатывают IT-рекрутеры в Украине: до $1700 в Киеве
Кто ищет программистов в Украине
Программисты часто путают HR и рекрутеров. HR занимаются поиском сотрудников почти так же часто, как и рекрутеры. В 14% случаев рекрутингом занимается непрофильный сотрудник: директор небольшой компании, тимлид, CTO, PM, пишут
Куда ищут
Каждый третий рекрутер работает в продуктовой компании. В агентствах же работает чуть меньше 5% всех рекрутеров.
Сколько зарабатывают рекрутеры
Зарплаты в рекрутинге заметно выше в Киеве, по сравнению с регионами: медиана в столице составляет $1000 против $600 в других городах. Меньше всего разница для рекрутеров с опытом работы до 2-х лет, самая большая — для рекрутеров с 5-10 годами опыта.
Интересно, что медиана для киевских рекрутеров с 10+ лет опыта меньше, чем у рекрутеров с 5-10 годами опыта. Составители исследования допускают, что так могут проявляться недостатки малой выборки (29 человек) или то, что опытные рекрутеры активнее переходят на другие позиции.
В большинстве компаний помимо ставки (зарплаты) рекрутер получает и бонусы за закрытие вакансий. Чем меньше компания, тем больше доля зарплаты и меньше доля бонуса.
В продуктовых компаниях 70% рекрутеров/HR получают только зарплату, без бонусов. В крупных аутсорсинг-компаниях только 25% получают зарплату без бонусов, а у большинства есть и зарплата, и бонус. Особняком стоят рекрутинговые агентства — только там 20% рекрутеров работает на бонусах, без зарплаты. И почти нет таких, кто получает только зарплату, без бонусов.
Сколько вакансий закрывают в месяц
Количество закрываемых вакансий зависит и от профиля компании, и от ее размера. Рекрутеры в продуктовых компаниях в среднем нанимают меньше, чем в аутсорсинге. Крупные компании закрывают в месяц больше вакансий, чем более мелкие.
84% опрошенных сказали, что среднее время закрытия одной вакансии — от двух недель до двух месяцев. Основные причины, которые мешают закрывать вакансии быстрее:
- Тяжело найти подходящих по требованиям кандидатов.
- Несоответствие пожеланий по зарплате кандидата и ожиданий компании (заказчика).
- Конкуренция со стороны других компаний.
- Слабый английский у кандидатов.
- Длительное «утверждение» кандидата у заказчика или менеджера проекта.
Где ищут IT-специалистов
LinkedIn, «Джинн» и рекомендации сотрудников занимают лидирующие позиции в топ-11 каналов. Однако, как отмечают составители исследования, доля «Джинна» завышена, поскольку опрос проводился именно на этой площадке.
Разные каналы поиска работают с разной эффективностью для разных групп работодателей. Например, среди работодателей не-рекрутеров почти каждый второй выбрал «Джинн» в качестве топ-инструмента поиска и лишь 13% выбрали LinkedIn (столько же, сколько GitHub).
Среди рекрутеров до 2-х лет опыта 40% назвали LinkedIn топ-инструментом поиска, 30% «Джинн» и только 2% — GitHub. У рекрутеров с 5+ годами опыта на первом месте оказались рекомендации сотрудников (42%), 25% выбрали «Джинн» и 5% — GitHub.
Базой резюме пользуются в основном рекрутеры с 2+ годами опыта. Доля job-сайтов от опыта работы почти не зависит и колеблется от 15% для DOU до 7-8% у Work.ua.
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Финансы
19.03.2018 11:30