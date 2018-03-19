«ОККО» на біржі продало «Укргазвидобуванню» дизелю за формулою на 143 мільйони

ПАТ «Укргазвидобування» 5 березня уклало угоду з ПП «Окко-Бізнес Контракт» про постачання дизельного палива на 142,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За результатами електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» до лютого 2019 року поставлять 5 269 т дизпалива. Попередня ціна зимового дизелю ДП-З-Євро5-В0 становить 27 147 грн., а літнього дизелю ДП-Л-Євро5-В0 – 27 115 грн. за тонну. Кінцева ціна буде розраховуватися за такою формулою:

Р2 = ((P2ср + D)*K2+ Ak)+N, де:

Р2 – кінцева ціна за одну тонну нафтопродуктів, грн.;

P2ср – середнє арифметичне усіх середніх котирувань на дизельне паливо, опублікованих виданням «Platt’s European Marketscan» у розділі «Cargoes CIF NWE/Basis ARA» під заголовком Diesel 10ppm та «Barges FOB Rotterdam» під заголовком Diesel 10ppm, за всі дні публікацій місяця відвантажень; округлюється до третього знаку після коми;

D – ринковий диференціал у розмірі, передбаченому відповідним біржовим свідоцтвом, дол. за тонну;

K2 – середнє значення офіційного курсу гривні до долара НБУ, за місяць відвантаження;

Ak – ставка акцизного податку, який діє в період поставки, грн. за тонну; Ak = (Актуальна ставка* Кє)/?, де Кє – офіційний курс євро до гривні на першу дату кварталу відвантаження, ? – середня густина за місяць, в якому здійснювалось відвантаження;

N – ставка ПДВ 20%.

Згідно протоколу засідання тендерного комітету, очікувана вартість закупівлі становила 163,02 млн грн. Отже, формальна економія відносно неї після торгів склала 12%.

Фірма «Окко-Бізнес Контракт» належить Віталію Антонову (концерн «Галнафтогаз»).

Згідно з рішенням адмінколегії Львівського тервідділення АМКУ, «ОККО-бізнес контракт» оштрафовано за тендерну змову і внесене в «чорний список» фірм, яким на три роки заборонена участь у публічних закупівлях.

Однак оскільки «Укргазвидобування» не є замовником у розумінні закону і проводило закупівлю на біржі, то це юробличчя «ОККО» могло взяти участь в процедурі.


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