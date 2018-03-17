Украина в измерении газа перейдет на стандарты ЕС

В частности, в расчетах заменят кубометры на энергетические единицы.

“Укртрансгаз” готовится к переходу на европейские измерительные стандарты, сообщает пресс-служба компании.

“На этой неделе наши метрологи приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса”, - говорится в сообщении “Укртрансгаза”.

В компании отметили, что Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС .

В частности, если сейчас газ измеряется в кубических метрах, то в будущем произойдет переход на энергетические единицы — в МДж или кВт*ч или Гкал.

Для этого “Укртрансгазу” необходимо ввести новые технологические регламенты и модернизировать оборудование в соответствии с новыми стандартами.

Напомним, ранее Кабмин утвердил проект реконструкции газокомпрессорной станции "Бар" за 2,3 млрд гривен.