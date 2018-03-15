Украина признает майнинг отдельным видом экономической деятельности
Нормативный акт поручено готовить четырем министерствам, включительно с Минэнерго.
Украина собирается признать майнинг отдельным видом экономической деятельности.
Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Только что правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге", - написал он в фейсбуке.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко сообщил, что майнинг войдет в класс 63.11 - обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.
"Майнинг - генерация и валидация записей в распределенных реестрах, обеспечение их целостности, неизменности и согласованности, путем проведения вычислительных операций", - так будет описана этот вид деятельности в КВЭД.
Также сообщается, что Минэкономики, Минфину, Минюсту, Минэнерго, Агентству электронного правительства поручено разработать проект нормативного акта о внесении изменений в КВЭД и наработать концепцию создания благоприятных условий для майнинга в Украине.
Напомним, 11 января Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины провел заседание, посвященное рынку криптовалют. На нем было принято решение, что государство больше не может позволить неконтролируемый оборот криптовалют на территории Украины.
На заседании было принято решение о создании рабочей группы из представителей НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС, Госспецсвязи. Она должна наработать нормативно-правовые предложения для регулирования вопроса криптовалют; определить регулирующий орган; порядок мониторинга транзакций и идентификации операций; порядок налогообложения дохода от операций с криптовалютой.
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