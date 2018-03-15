Украина признает майнинг отдельным видом экономической деятельности

Нормативный акт поручено готовить четырем министерствам, включительно с Минэнерго.

Украина собирается признать майнинг отдельным видом экономической деятельности.

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Только что правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге", - написал он в фейсбуке.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко сообщил, что майнинг войдет в класс 63.11 - обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

"Майнинг - генерация и валидация записей в распределенных реестрах, обеспечение их целостности, неизменности и согласованности, путем проведения вычислительных операций", - так будет описана этот вид деятельности в КВЭД.

Также сообщается, что Минэкономики, Минфину, Минюсту, Минэнерго, Агентству электронного правительства поручено разработать проект нормативного акта о внесении изменений в КВЭД и наработать концепцию создания благоприятных условий для майнинга в Украине.

Напомним, 11 января Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины провел заседание, посвященное рынку криптовалют. На нем было принято решение, что государство больше не может позволить неконтролируемый оборот криптовалют на территории Украины.