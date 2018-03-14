Apple продаёт билеты на WWDC 2018 за $1599

Корпорация Apple официально объявила дату ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018. Конференция будет проходить в калифорнийском городе Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Место проведения мероприятия – конференц-центр McEnery. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей.

Как и в предыдущие годы, ожидается, что спрос на билеты на WWDC 2018 превысит то количество, которое Apple может предложить. Регистрация участников будет проводиться до 22 марта. После этого будет случайный выбор того, кто получит возможность фактически купить билет. Стоимость такого билета для посетителей составляет $1599.