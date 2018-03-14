Отмена 3 группы «упрощенки»: что об этом думает IT-бизнес и сами ФЛП

По мнению авторов проекта закона, «упрощенку» часто используют для ухода от налогов и оптимизации. К примеру, 3 группа используется компаниями, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты. А 2 группу часто используют крупные сети магазинов, с подобной же целью — оптимизации уплаты налогов. Ранее о том, что от «упрощенки» нужно отказываться, говорил и и.о. ГФС Мирослав Продан. , пишут AIN.UA

По мнению экспертов ассоциации «ИТ Украины», отмена 3 группы скажется на IT-отрасли крайне плохо. В ассоциации выделяют несколько возможных результатов такого регулирования:

Сейчас IT-экспорт является одним из основных источников поступления валюты в страну, а сама отрасль растет на 20% в год (за прошлый год — $3,6 млрд). Но при смене налоговой политики вклад IT в экономику страны сократится.

Также в ассоциации прогнозируют уменьшение количества IT-cпециалистов и их отъезд за рубеж. Сейчас в стране — порядка 120 000 специалистов в этой отрасли, затраты на оплату их труда составляют от 60% до 80% доходов IT-компаний. Возможность работать со специалистами по модели ФЛП 3 группы позволяет создавать новые рабочие места -в этом году планируется увеличить их на 20-25%. Соответственно, отмена этой возможности скажется на количестве рабочих мест:

В IT-комитете ассоциации EBA также говорят о том, что такие инициативы навредят развитию отрасли. По словам главы комитета и члена правления Sigma Software Владимира Бека, налоговая политика и простота администрирования единого налога – ключевой плюс ведения деятельности в Украине для IT-специалистов.

«Отрасль развивается самостоятельно и практически не требует вложений со стороны государства. Зачем же намеренно делать ее менее конкурентоспособной? Принятие такого законопроекта грозит тем, что Украина потеряет свое конкурентное преимущество, что в свою очередь сразу же выльется в отток клиентов, упадет приток валюты в страну, станет труднее удерживать в Украине человеческий капитал», — говорит он.

По мнению генерального директора Astound Commerce Дарьи Горницкой, отмена или ограничения групп «упрощенки» (в частности, 3 группы) приведет к релокации IT-кадров в страны с более стабильным законодательством.

«Принятие законопроекта об отмене 3-ей группы единого налога — это стратегия loss-loss и для индустрии, и для государства», — считает она.

Максим Дыбенко, глава наблюдательного совета киевского IT-кластера, отмечает, что хотя и есть злоупотребления в 3 группе единого налога, с ними нужно бороться, убирая лазейки (к примеру, применять ее только для определенных КВЭД, чтобы не давать компаниям маскироваться под «упрощенцев»), а не отменяя.

«Если единый налог будет сейчас изменен, влияние на экономику (потеря поступления валютной выручки, отток бизнеса, перевод его в другие юрисдикции) будут очень пагубным. Можем получить отток высокоуровневых инженеров, что для индустрии будет сильным ударом, достижения последних 8 лет могут быть утрачены на протяжении года-двух», — считает он.

Редакция также спросила у людей, работающих, как ФЛП на 3 группе, и занятых в отраслях IT, дизайна, маркетинга о том, как они оценивают такую инициативу, и что будут делать в случае, если подобные ограничения все же заработают. Отметим, что не все предприниматели высказываются резко негативно, оценивая проект закона.

Дарья Варга, ФЛП 3 группы, предоставление услуг по обработке информации (маркетолог):

Инициатива крайне идиотская, так как по сути сделает еще шаг назад во взаимоотношениях предпринимателей с государством. Налоги мы в любом случае отрабатываем своими покупками, не понимаю, почему на меня должно ложиться еще большее налоговое давление. В случае, если отменят 3 группу, как и большинство коллег, буду искать решение. Скорее всего, многие вернутся на схему «минималка официально, остальная сумма — наличными в конверте».

Руслан Дворковой, студия Life Design , ФЛП 3 группы (разработка ПО , размещение информации на веб-узлах, хостинг, консультирование по информатизации):

Эта норма, возможно, и повлияет (на детенизацию — ред.), но ровно до того момента, пока не внедрят другую схему по оптимизации налогообложения. Схемы есть разные и их много, что бы ни придумывали законодатели, предприниматели не стоят на месте, придумают и внедрят схему, чтобы платить налогов меньше, чем хочет того государство.

При этом, если схему продумывает профессионал, то она будет законна, что очень важно.

Да, возможно, это поможет вывести часть оплат из тени, но не стоит тешить себя иллюзиями. 3-я группа и так платит налог 5% +1% банковские комиссии, это если считать без НДС.

Гораздо важнее из собранных налогов создать инструменты, которые жестко регламентируют и контролируют, куда идут эти налоги, после того, как их собрали. И прописать ответственность за нецелевое использование этих средств. За это должны отвечать конкретные люди, нести уголовную и материальную ответственность, тогда налоги будут идти, куда нужно: на дороги, на медицину и т.д. А сейчас бардак именно из-за того, что нет инструментов контроля и тех, кто отвечает за это все.

Если отменят 3 группу, буду искать решение.

Руслан Назаренко, ФЛП 3 группы (маркетинг):

Я в целом только ЗА то, чтобы платить налоги. Иначе какие изменения возможны в стране? Пару лет назад перевел абсолютно все платежи на ФЛП, был клиент, который платил с помощью сервисов типа Payoneer, но даже его перевел на ФЛП (связано было с тем, что снимать деньги с подобных карт — та еще проблема, проще заплатить 5% и не париться). В какой-то момент думал зарегистрировать компанию в Эстонии и работать оттуда, но это получается намного дороже и проблемней.

Но к предложенным нормам отношусь резко негативно. Мотивация такая: 5% — это то, что я готов платить государству с учетом тех услуг, которые я от него получаю. Больше — точно нет. К примеру, последние два платежа висели в банке на валютном контроле почти неделю. Позвонили из банка и давай спрашивать: «А что делал, а кому, а зачем?». При том, что контракт есть, инвойс есть, там все написано. Уже в этот момент я вернулся опять к идее того, что, может, ну его нафиг?

Если подобные нормы примут, таки склонюсь к этому решению. Я и так «завел трактор «, так что точно зарегистрирую компанию в другой стране. Возможно, будут проблемы с переводом денег семье и на зарплаты, но это решаемо. Я просто не готов платить больше за периодическое отсутствие воды, света, отопления, грязные дороги, хамское отношение и все другие прелести нашей любимой страны.

Антон Пуховой, работает, в том числе, с ФЛП 3 группы, сфера деятельности — IT/торговля/услуги:

Я очень даже «за» эти нормы. Я сам как работал преимущественно через обычное юрлицо, так и буду продолжать. Хотя, конечно, хочется снижения ставок.

Вся проблема кейса с упрощенной системой в том, что ее стали повсеместно использовать большие компании для минимизации налогов. 2-я группа — в спортклубах, ресторанах магазинах. Она позволяет при очень небольшой сумме отчислений в месяц фактически без контроля брать наличные денежные средства. Потому подавляющее большинство интернет магазинов работает как ФЛП 2 группы, просто не показывает реальный оборот. Аналогично, поэтому контрабанда в рознице легализуется строго через такие же ФЛП.

По 3-й группе в IT — всем известна схема, когда аутсорсер заводит сумму фактически только на содержание офиса и выплаты зарплаты, фактически тоже сильно преувеличивая миф о том, как IT кормит страну. Не было бы проблемы контрабанды и сокрытия фактически крупными компаниями социальных выплат и налогов с помощью упрощенной системы — не было бы и таких инициатив.

В реальности, я считаю, Украина выиграет в случае отмены или ужесточения правил работы упрощенцев, так как повысится маржинальность многих отраслей, вырастет количество «легального» и качественного товара , те, кто предоставляет услуги вынуждены будут тоже платить больше. Естественно, никому не нравится платить больше, но сам Чечеткин, который в Розетке вовсю использовал ФЛП (при их-то оборотах), признает, что массовая торговля без налогов убивает рынок. Резюме такое: если ужесточить правила так, как предлагают, реальные фрилансеры и мелкие предприниматели не особо что-то почувствуют. А вот крупные компании -да.

Сергей Федоренко, ФЛП 3 группы (разработка ПО):

Займаюся розробкою ПЗ на третій групі, сплачую 5%. 99% моїх клієнтів — за кордоном. Перед тим, як коментувати ініціативу влади, я просто сів і розібрався в запропонованих законах і документах, доступних онлайн. Якщо тимчасово відключити режим «не читав, але мінусую» та вчитатися у тексти законопроекту, то стає очевидно те, що можливі зміни вплинуть в основному на крупний бізнес, на мережі, на великі підприємства, які мають дохід більше 1,5 млн грн та користуються пільгами малого та середнього бізнесу. Проект містить недоліки, але покликаний на вирішення більших проблем. Потрібне обговорення для того, щоб вирішити проблемні місця в законопроекті, але в цілому — підтримую. Потрібно пам’ятати, що «разворовали страну» — це відноситься не тільки до владноможців, але й до всіх нас.

Валерий Яковенко, основатель Drone.ua , ФЛП 3 группы (обработка данных, ремонт оборудования, сервисная поддержка):

Деятельность, как основателя компании DroneUA я начал как ФЛП 3-ей группы. Я был зарегистрирован как ФЛП задолго до того момента, как решил заниматься робототехникой. Мне лишь оставалось изменить КВЭДы и начать работу. Особенно меня порадовал класс «создание космических и летательных аппаратов», который мне тогда понадобилось поставить одним из первых.

Первые заказы по сборке платформ, оказанию услуг или выполнению ремонтных работ я выполнил как ФЛП. Это не смущало наших первых клиентов, несмотря на то, что это были компании из Forbes-рейтинга топ-100 предприятий Украины, даже зарубежные компании без проблем заключали договора с физическим лицом-предпринимателем.

Уверен, что если бы в Украине не было подобной формы предпринимательства – мне однозначно было бы тяжелее на старте во много раз

В то же время, когда мы стали нанимать первых сотрудников, нам стало необходимо развивать наши ООО-предприятия, но мы уже могли это позволить, как с точки зрения ведения бухгалтерии, так и с точки зрения необходимых для этого финансов. Я уверен, что если бы в Украине не было подобной формы предпринимательства – мне однозначно было бы тяжелее на старте во много раз.

Сейчас я продолжаю работу, как ФЛП, когда выполняю работы по обработке данных, ремонту оборудования или сервисной поддержке. Но уж однозначно в разы меньше, ведь когда речь идет о построенных бизнес-процессах, то легче и проще работать с ООО на общей системе налогообложения.

Возможную отмену 3-ей группы нужно рассматривать комплексно, ведь в данном случае затрагивается аудитория самозанятых предпринимателей, которые задействованы в сфере услуг и IT. Эта форма предпринимательства невыгодна для торговли электроникой или других товаров. Только если вы создаете что-то с максимальной добавленной стоимостью, близкой к 100%, наличие ФЛП оправдано. Эти изменения будут касаться новых предпринимателей, самозанятых сотрудников, которые только начинают свою карьеру построения бизнеса — им будет просто тяжелее.

Если же в предлагаемых изменениях второй группы рассматривать возможность предоставлениях услуг, в том числе и бытовых, то необходимо предусмотреть увеличение допустимых доходов, так как текущие ограничения слишком сковывают, особенно когда мы говорим о сфере IT.

Если подобным инициативам будет дан зеленый свет – это не значит, что жизнь в стране остановится – нет, предприниматели адаптируются, либо сменят группу ФЛП, либо перейдут на работу ООО. Это повлечет за собой лишнюю рутину и бюрократию, однако для украинцев преодолевать кризисы – это уже в крови. Лично я свой ФЛП закрою, и переведу объем выполняемых работ на другие юридические лица, возможно, для этого будет создано отдельное юридическое лицо.