Влада Індії обіцяла «нагодувати світ», але тепер їм самим треба імпортувати пшеницю – Bloomberg

На тлі війни в Україні Індія сподівалася стати світовим лідером із експорту пшениці, але не вийшло, інформує ZN.ua.

Влада Індії обіцяла «нагодувати світ», але тепер їм самим треба імпортувати пшеницю – Bloomberg
© unsplash/keirasiobhan

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляв, що його країна готова «нагодувати світ» після вторгнення Росії до України. Але менш як через чотири місяці після цього уряду необхідно розглянути питання імпорту зерна. Про це пише Bloomberg.

У березні Індію накрила рекордна спека і це призвело до скорочення виробництва та зростання місцевих цін, що зробило життя сотень мільйонів індійців дорожчим. Ознаки того, що небувалого врожаю пшениці не буде, спонукали уряд обмежити експорт у середині травня. Державні резерви у серпні скоротилися до найнижчого рівня за останні 14 років, а споживча інфляція на пшеницю становить майже 12%. Дефіцит і зростання цін змушують владу готуватися до закупівель за кордоном. Урядовці обговорюють можливість зниження або скасування 40% податку на імпорт пшениці.

«Оскільки внутрішні оптові ціни на пшеницю нижчі за світові, зниження імпортних мит також матиме велике значення, щоб зробити цей варіант життєздатним», – сказав Сонал Варма, економіст Nomura Holdings Inc.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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