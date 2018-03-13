«Техойл» розіграв із сусідом 105 мільйонів на паливо для «Харківводоканалу»

КП «Харківводоканал» 5 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Техойл НК» палива у талонах на 105,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч через мережу АЗС у Харківській та Київській областях поставлять 4,08 млн л палива виробництва ПАТ «Укртатнафта» Ігоря Коломойського. Дизельне паливо коштує 25,62 грн./л, бензин марки А-92 – 25,92 грн./л, а бензин марки А-95 – 26,28 грн./л.

Ціни дизпалива та бензину А-95 відповідно на 6% та 11% нижчі від середніх роздрібних цін на ринку, які, за даними «EnKorr», нині становлять 27,09 грн./л і 29,29 грн./л.

Передбачена оплата протягом чотирьох місяців після поставки партії талонів.
Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 105,74 млн грн.

Анонімна фірма в запитаннях до процедури просила розбити поставки палива через АЗС у Харкові та в Харківській області на окремі лоти, проте замовник відмовився.

Засновником створеної в липні 2017 року столичної фірми «Техойл НК» є киянин Олександр Сергієнко. В одному будинку з нею по вул. Ярославів Вал, 5-в прописані ТОВ «Техойл ТК», ТОВ «Техойл ТМ» і ТОВ «Техойл Лтд» Віталія Пащенка.

Загалом переможець виграв державних тендерів на 556,57 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Кон-К» вінничанина Юрія Залюбовського зі статутним капіталом 1 тис грн., причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Воно зареєстроване у будинку №34 по бул. Лесі Українки разом із ТОВ «Техойл Нафтохімія» Олега Косенка. Зараз у них різні номери офісів, однак раніше, за даними «YouControl», обидві фірми знаходились у кімнаті 413.


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