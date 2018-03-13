«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда

Державне ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» у 2017 році дві третини своїх контрактів щодо поставок титанової руди уклало з австрійською фірмою «Bollwerk». Загальна вартість цих угод перевищила $53 млн, або 1,5 млрд грн.

Про це йдеться в розслідуванні Георгія Шабаєва для програми «Схеми».

В січні 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голову правління «ОГХК» Руслана Журила та ще двох працівників за підозрою у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою. Їх підозрювали, в тому числі, в продажі через фірму-посередника «Bollwerk» титанової продукції по заниженим цінам, що нанесло збитків державі у понад $13 млн., або майже 300 млн грн. Попри розслідування НАБУ, держпідприємство продовжило поставляти руду через австрійську фірму-посердника. При цьому, вартість продукції для неї була в два-три рази нижчою, ніж для кінцевих споживачів української руди.

Так, у травні 2017 року російська компанія «ЭСАБ-Тюмень» закупила у «Bollwerk» 22 тонни ільменітового концентрату, який «ОГХК» продало австрійській фірмі по 18 центів за кілограм. У тому ж місяці поставка такої самої сировини такого ж об’єму іншій російській компанії «Межгосметиз-Мценск», але напряму, без посередника – принесла «ОГХК» удвічі більше грошей – близько 35 центів за кілограм. При цьому умови поставки товару були однаковими.

«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда

За даними НАБУ, «Bollwerk» афілійована зі службовими особами «ОГХК». Ця ж фірма є фігурантом іншої кримінальної справи разом з екс-нардепом Миколою Мартиненком. За версією слідства, на рахунки «Bollwerk» та на користь екс-депутата нібито перераховувалась частина коштів, отриманих від угоди між державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та фірмою «Steuermann». Остання НАБУ називають підконтрольній Мартиненко, схеми за її участі були побудовані на поставках держпідприємству уранової руди по завищеним цінам.

В обох компаній – «Steuermann» і «Bollwerk» – спільний директор – Вольфганн Айбергер.

Від «Наших грошей»

За даними «ЛігаБізнесІнформ», в січні «СХГК» поновив імпорт концентрату урану через «Steuermann», закупивши продукції на 215 млн грн.

Після затримання керівництва «ОГКХ» минулого року австрійську «Bollwerk» в операціях з держпідприємством замінила німецька компанія «TS Taunus Chemical GmbH», але вже з травня австрійський посередник повернувся до діяльності.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от ForbesСемь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Компания Payoneer признала украинку фрилансером года
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Блок рекламы


Похожие новости
«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці
Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області
6,01 мільярда минулого тижня
НАБУ відкрило провадження на службовців НКРЕКП за подарунок мільярдів Ахметову по борговому алгоритму
14,41 мільярда минулого тижня
Мерія Черкас в обхід тендеру замовила харчі для дитсадків скандальній фірмі за 5 мільйонів
Зносячи півмільярдний тендер на очисні споруди у Києві, АМКУ виявив змову шляховиків з ОдесиЗносячи півмільярдний тендер на очисні споруди у Києві, АМКУ виявив змову шляховиків з Одеси
Мерія Житомира планує збудувати сонячну електростанцію за кредитно-грантові півмільярдаМерія Житомира планує збудувати сонячну електростанцію за кредитно-грантові півмільярда
«Житлоінвестбуд» добудує житло на Багриновій горі за чверть мільярда
Одеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленнямОдеський порт дав чверть мільярда на причал з рекордним днопоглибленням
Последние новости
Подгружаем последние новости